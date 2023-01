NOTICIAS

Ex trabajadores de Cervecería Nacional en plantón permanente por incumplimiento en el pago de sus utilidades desde hace 15 años

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Foto: Frente Unidad Ex Trabajadores Cerveceria Nacional

Publicado el 27 de enero de 2023

El Frente de Unidad de ex trabajadores de Cervecería Nacional se mantienen en un plantón permanente frente a la Corte Constitucional, en Quito, para exigir el cumplimiento de una sentencia que ordena el pago de sus utilidades desde hace 15 años. Son 2608 trabajadores y sus familias, las afectadas por la compañía.

Asimismo, piden que se realicen fiscalizaciones a la cervecería y la destitución del ministro del trabajo, Patricio Donoso porque no ha generado acciones para que la compañía cumpla con el pago a los trabajadores.

“La razón de estar aquí es que nos atiendan, que la Corte Constitucional ponga en el orden día y se resuelva nuestro caso. Demandamos las utilidades de más de 15 años que hemos llevado esta lucha”, dice Ángel Reátegui, uno de los ex trabajadores de Cervecería Nacional, que exige el cumplimento del pago de las utilidades generadas por la empresa entre 1990- 2005, tal como lo determina una sentencia de la Corte Constitucional, dictada en 2018.

Vicente Reátegui, uno de los abogados que lleva el caso, cuenta que la raíz del problema se da en 1990, en la ciudad de Guayaquil, cuando 2608 trabajadores fueron contratados por empresas tercerizadoras vinculadas a la compañía. La empresa utilizaba esta forma de contratación, según el abogado, con el objetivo de “eludir la obligación de repartir las utilidades que les correspondan a los trabajadores”. Hasta el 2005, los trabajadores estuvieron laborando bajo ese régimen y durante esos años, sus nombres no constan en las nóminas del registro de la compañía.

Tras esos años de explotación, en julio de 2008, los ex trabajadores de Cervecería Nacional solicitaron al Director Regional del Trabajo del Litoral que exija a la empresa denunciada, el pago de su participación en las utilidades de Cervecería Nacional correspondiente a los años 1990 a 2005. Pero, según el abogado Reátegui, el ministro del trabajo de aquel entonces, Richard Espinoza, les aseguró que no estaba dentro de sus competencias demandar el pago de utilidades.

Sin obtener una respuesta favorable, acudieron a los juzgados de Guayaquil, en septiembre de 2010, para colocar una acción de protección y en octubre, el juez que tramitó la acción de protección les dio la razón a los trabajadores y demandó que el ministerio del trabajo tramite el pago de las utilidades. Sin embargo, Cervecería Nacional apeló esta acción y hubo complicaciones en el proceso; entre esos, los escándalos conocidos como: “cheques cerveceros”, donde el ex asambleísta Galo Lara acusó al entonces secretario de la Corte Constitucional, Arturo Larrea, de haber recibido “una coima de medio millón de dólares”. El caso llegó hasta la Fiscalía General del Estado.

La acción de protección buscaba que los derechos de los trabajadores de Cervecería Nacional se igualarán con los de los trabajadores de la cementera Holcim, que se encontraban en la misma situación de tercerización y si recibieron el pago de sus utilidades. El objetivo era que no hubiera un trato diferenciado. A pesar de que la sentencia era de inmediato cumplimiento, no se llevó a cabo y el caso subió hasta la Corte Provincial del Guayas. El juez a cargo dispuso nuevamente el pago de utilidades a los trabajadores, pero eso no sucedió porque en abril del 2011, Cervecería Nacional presentó una acción extraordinaria de protección en contra de esa sentencia, misma acción que llegó hasta la Corte Constitucional.

Desde el año 2011 hasta el 2015, los trabajadores realizaron plantones permanentes en los exteriores de la Corte Constitucional, en Quito, donde pasaron un año y medio de su vida diciendo: “Corte haga justicia”, dice Reátegui.

Para julio de 2018, la Corte Constitucional dictó una sentencia favorable para los trabajadores de Cervecería Nacional y ordenó dos cosas: el pago de las utilidades y que se conformen mesas de diálogo entre la compañía y los trabajadores. El diálogo duró un año y medio y no hubo ninguna propuesta por parte de la compañía para concordar el pago. Esa instancia se agotó y se firmó una acta de imposibilidad.

Por lo tanto, una vez agotada esa instancia, le correspondía al ministro de trabajo determinar el monto de pago y eso no se hizo.

Para calcular el monto de pago de las utilidades a los trabajadores, se necesitaba el reporte del Servicio de Rentas Internas, SRI, que ya fue enviado al ministro de trabajo y a la Corte Constitucional. Ahora, el ministerio debe revisar cuánto facturó Cervecería Nacional entre 1990 y el 2005 y posterior a eso, calcular el 15% más los intereses generados hasta la fecha.

Sin respuesta alguna, los trabajadores han vuelto a declararse en un plantón permanente en los exteriores de la Corte Constitucional. A través de un comunicado mencionan: “aunque nuestros hogares se encuentran en la ciudad de Guayaquil, por nuestra lucha y por la memoria de los centenares de compañeros que han muerto esperando durante 15 años el pago justo de nuestras utilidades, hemos decidido sostener permanente a un grupo de voluntarios en la ciudad de Quito”.

El pacto entre el gobierno y la Cervecería

El presidente Guillermo Lasso y Michel Doukeris, CEO del grupo AB InBev, líder mundial en el segmento de cervezas y dueño de Cervecería Nacional, acordaron un compromiso de inversión por $100 millones en el país, que serán destinados a nuevas líneas de “producción, innovaciones, plataformas digitales y la reactivación de emprendimientos”.

Esto preocupa mucho a los trabajadores, dice el abogado Reátegui, ya que, “no es posible que se reúna nuestro presidente con una empresa que incumple con los trabajadores teniendo una sentencia”. Según el abogado, revisando el contrato encontraron que el Estado “va a exonerarla de más de 35 millones de UDS en impuestos. Pero se pasaron por encima de la ley porque ninguna empresa podía hacerse acreedora de incentivos tributarios, si no está al día con los trabajadores. Con esa ilegalidad Cervecería Nacional se está beneficiando”.

En consecuencia, los trabajadores acudieron hasta la Asamblea Nacional, a la Comisión de Régimen Económico, logrando la comparecencia del ministro del trabajo, Patricio Donoso y del Ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio Prado, para que estas instituciones den respuesta por el beneficio que le está brindado a Cervecería Nacional. También exigen la destitución del ministro del trabajo, Patricio Donoso, por incumplir la sentencia de la Corte Constitucional.