NOTICIAS

¿Bajó el desempleo o creció la informalidad? El presidente Lasso y sus buenas noticias sobre el empleo

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Publicado el 26 de enero de 2023

El presidente Guillermo Lasso, presentó cifras del cierre del año 2022. Al respecto dio tres “buenas noticias”. La primera, aseguró que el año cerró con el nivel de desempleo más bajo de la historia contemporánea del país. La segunda, el aumento del empleo adecuado y la tercera, una reducción importante en los índices de pobreza y de desigualdad.

Pero ¿qué tan cierto es esto? Conversamos con el docente de la Facultad de Economía de la Universidad Católica, Andrés Mideros, quien realiza una análisis de estos datos.

***

Para enero de 2022, la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo reveló que la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 5.4%. En el área urbana, esta tasa alcanzó el 7.4% y en el área rural, el 1.6%. Las mujeres fueron las más afectadas. A nivel nacional, el 6.7% de las mujeres económicamente activas están desempleadas y la tasa de desempleo en los hombres fue de 4.5%.

Mientras que el empleo adecuado se ubicó en el 33.1%, el subempleo en 22.6%, el empleo no pleno en 25.8% y el empleo no remunerado fue de 12.5%.

Un año después, algunas de esas cifras cambiaron, por lo que el presidente Guillermo Lasso, en cadena nacional, la noche del 24 de enero de 2023, informó esos cambios.

Aumento del empleo

Entre las cifras que dio a conocer el primer mandatario están que el empleo adecuado alcanzó al 36% de la población económicamente activa, muy cerca del 38% que había antes de la pandemia por la covid-19. Según el presidente, esto significa que las personas ganan igual o más que el salario mínimo vital que son $450 UDS. O sea que, desde mayo de 2021 hasta diciembre de 2022, se generaron cerca de 443 mil nuevos empleos. Esa cifra, dijo, es “la más alta desde el inicio de mi gobierno”.

En relación al campo y las zonas rurales del país, después del paro nacional de junio de 2022, el representante del Ejecutivo dijo que, la cifra de 14.5% de empleo adecuado en julio, creció al 20% en diciembre. Mientras que en las ciudades, el crecimiento del empleo adecuado pasó del 41.1% en julio al 44.5% en diciembre, aseguró el presidente.

Es decir, estas cifras presentadas por el presidente, mostrarían que el desempleo se redujó del 6.3% al 3.2%. Además que, desde mayo de 2021, más de 271 mil personas han salido del desempleo, llegando a alcanzar el nivel de desempleo más bajo en el país desde el 2007.

Para Andrés Mideros, Profesor de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, el mensaje del presidente no se corresponde con la realidad. El empleo adecuado, a diciembre de 2022, se ubica en el 36%, cifra que sigue siendo inferior a la de diciembre de 2019 en que este porcentaje era del 38,8%. Es decir, ni siquiera se ha recuperado la cantidad de empleo adecuado que se tenía antes de la pandemia. En ese sentido, hablar de creación de empleo es “demagógico”.

A esto se suma, que la informalidad no se ha reducido desde el año 2020. El porcentaje de trabajadores en el sector informal es del 53%, cuando antes de la pandemia no había pasado del 48%. Según el docente universitario, por esta situación el desempleo es bajo, porque las personas no pueden quedarse sin hacer nada: trabajan, pero lo hacen en la informalidad y la precariedad, para poder sobrevivir. Estar en el desempleo se convertiría en un lujo.

Mideros agregó que el bajo desempleo, en este caso, no es una buena noticia, sino que es síntoma de la desesperación y vulnerabilidad de la gente, que debe realizar cualquier actividad para poder subsistir. En este sentido no se puede hablar de un crecimiento del empleo porque hay una lenta recuperación. Si bien es cierto, se va mejorando frente a 2020, pero aún no se recupera la situación pre pandemia.

Además, se debe tomar en cuenta la problemática migratoria, aseguró. Las y los ecuatorianos que deciden salir del país lo hacen por la falta de oportunidades, falta de empleo. Entonces al salir del país no se registra el desempleo, explicó el docente. Por eso, la cifra de desempleo no refleja la realidad. En 2021, el saldo migratorio, la salida neta de ecuatorianos y ecuatorianas, superó las 81 mil personas. Algo que no pasaba desde la crisis financiera de 1999, aseguró.

De hecho, la plataforma 1800 Migrante, a través de un comunicado del 24 de enero, expresó que son más de 35 mil ecuatorianos detenidos, expulsados y deportados desde Estados Unidos en los primeros tres meses del año fiscal de EEUU; es decir, octubre, noviembre y diciembre de 2022. Cada vez la detención de personas ecuatorianas en la frontera va en aumento y es “prácticamente imposible proyectar una cifra promedio, pero nos aventuramos a decir que a este ritmo, superamos los 150 mil ecuatorianos o más, que cruzarán este año y eso sin contar las deportaciones desde México y otros países”, agregó el comunicado.

Según la plataforma, esas cifras demuestran la crisis humanitaria y migratoria que el gobierno del presidente Guillermo Lasso se niega a reconocer. Por ello, le hacen un llamado al Ejecutivo y toda su administración para que “declare en emergencia la crisis migratoria en que vive Ecuador”.

Reducción de la pobreza

En cuanto a la reducción de la pobreza, el presidente Lasso dijo que un millón cien mil ecuatorianos salieron de la pobreza, de los cuales, un millón de personas estaban en la extrema pobreza. “En un año y medio se ha logrado revertir el aumento de la pobreza que nos dejó la pandemia. Esto significa que el crecimiento del Ecuador es un crecimiento en favor de quienes menos tienen”, añadió el presidente.

También se redujo la desigualdad. Según el primer mandatario, cuando se ven los datos del coeficiente GINI, una medida de desigualdad, Ecuador está en 0.466. Este coeficiente es un número entre cero y uno, siendo cero la igualdad, o sea, todos cuentan con los mismos ingresos. Mientras que uno, significa desigualdad, unos tienen más y otros menos. Por ello, la cifra GINI pasó de 0.493 en mayo de 2021 a 0.466 en enero de 2023. Para el mandatario, estar más cerca del cero representa reducir la desigualdad.

En contraste, el docente Mideros dijo que el coeficiente de GINI, que mide la desigualdad de ingreso, se ubica en 0,45, que es el valor que se registraba antes de la pandemia; por lo tanto, no hay reducción, como asegura el presidente Guillermo Lasso.

Para Mideros, el anuncio del presidente es solo un espejismo, un discurso demagógico pues el gobierno debe diagnosticar bien la realidad para poder actuar frente a ella. “Lamentablemente parece que el gobierno se quiere convencer de que todo va bien, eso lo desconecta aún más de la gente y la realidad”.