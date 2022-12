NOTICIAS

Artistas y gestores culturales demandan políticas públicas para el arte en condecoración de la Asamblea Nacional

Por: Gabriela Peralta Suárez @gaperalta07

Publicado el 15 dicembre de 2022

El Grupo Parlamentario para el Fomento de la Cultura y el Arte reconoció el trabajo de 25 músicos, actores y gestores culturales el miércoles 14 de diciembre, en el Salón Tránsito Amaguaña de la Asamblea Nacional.

Las asambleístas Yeseña Guamaní, Johanna Ortiz y Marcela Holguín entregaron las condecoraciones al méritos social y cultural, junto a acuerdos legislativos, “que exaltan la valía y obra”, de más de 25 gestores y artistas quiteños y de la provincia de Pichincha. El músico Álvaro Bermeo, la directora de teatro Juana Guarderas, fueron algunos de los homenajeados. Wambra Medio Comunitario recibió la condecoración “Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Dr. Vicente Rocafuerte”.

Este reconocimiento, sin embargo, sirvió para que artistas y gestores culturales demanden a la Asamblea Nacional, políticas públicas a favor del arte y que permitan una subvención permanente a las actividades artísticas.

Para Álvaro Bermeo, vocalista de Guardarraya, este reconocimiento es una motivación al trabajo que realiza como gestor cultural. También reclama por una política pública que esté orientada a fomentar la cultura y el arte en el Ecuador:

“Como Guardarraya, después de dos décadas de estar tocando, nunca hemos tenido ningún tipo de subvención o apoyo estatal. De hecho, alguna vez, se organizó un evento para promocionar la música nacional y a nosotros nos invitaron a tocar como una banda consagrada. Preguntamos si podíamos participar y nos dijeron que no porque ya éramos conocidos. Fue curioso porque cuando no nos conocía nadie no nos apoyaban y ahora que somos conocidos, no nos apoyan por ser conocidos, pero en última instancia, no hay apoyo”.

Según Bermeo, el trabajo de Guardarraya, desde un inicio ha sido posible por medio de autofinanciamiento. Una muestra de ello es su último disco, que fue financiado con un proyecto de crowdfunding (financiación colectiva), en el que su fanaticada pudo donar dinero.

Asimismo, Juana Guarderas, presidenta de la Red de Espacios Escénicos Independientes e integrante del Colectivo Los Híbridos del Barrio La Mariscal, recibió con gratitud el reconocimiento: “en hora buena que se hagan estos reconocimientos, pero requerimos una normativa y una política pública que nos permitan ejercer nuestro derecho al trabajo”, dijo.

Para Guarderas, más allá del homenaje, los artistas requieren una política pública que indique que se están respetando los derechos del sector cultural: “no constamos en el código del trabajo, los artistas recién hace pocos años pueden acceder al seguro social, pero es voluntario, no es uno específico para artistas. La mayoría somos gestores independientes que no estamos en un rol de pago. Sí hay artistas que trabajan en alguna institución vinculada a las artes, pero esa no es la realidad de la mayoría de artistas”, enfatizó.

Juana Guarderas comentó, además, que en el sector de La Mariscal, en Quito, debería haber una normativa que fomente la cultura y el turismo, ya que la normativa existente es absurda: “en La Mariscal, la cultura es un delito, realmente es una tortura poder ejercer nuestro trabajo”. En esa línea, Guarderas dijo que los artistas independientes han sido quienes han subvencionado el arte en el Ecuador, ya que “si fuera por el Estado o los gobiernos no existiría porque no hay un interés. El artista es peligroso para el poder, ¿por qué quieren desaparecernos? porque el artista es el antagonista del poder político”.

Juana Guarderas señaló que el Teatro Patio de Comedias, un proyecto que tiene a su cargo desde hace 32 años, se sostiene por el público y de los proyectos que genera ella misma. Esos proyectos vinculan el ámbito social con el artístico: “¿De dónde sostengo el Patio? de mi bolsillo a la larga, porque si no me alcanza la taquilla del público o si no hago proyectos, no lo sostengo”.

Por ello, para Guarderas, es necesario revisar y construir una normativa sobre la gestión artística y cultural, desde las ordenanzas municipales de cada ciudad, pasando al tema de los impuestos y los derechos: jubilación, fondos de reserva, etc., porque todo lo que está escrito en leyes para la Cultura no los beneficia, los obstaculiza.

***

Wambra Medio Comunitario también recibió el reconocimiento de la Asamblea Nacional por su trabajo cultural y por la defensa de derechos desde la comunicación. Desde Wambra agradecemos este reconocimiento y mantenemos nuestro compromiso y la convicción de que otra comunicación es posible.