NOTICIAS

Rabia e indignación por femicidio de Maribel Castillo en Cuenca

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Publicado el 01 de marzo de 2023

Maribel Castillo estuvo desaparecida desde el 21 hasta el 25 de febrero, cuando fue encontrada sin vida y con signos de violencia en una casa abandonada en la calle Manuel Fernández de Córdova, en el sector El Rosal de Cuenca. La búsqueda de Maribel fue emprendida por familiares y amigos que al ver la negligencia y poca celeridad de las autoridades por lo que decidieron organizarse.

Con la muerte de Maribel Castillo, serían 34 los femicidios ocurridos en esta provincia.

***

“Conocí muchos años a Maribel, una mujer muy luchadora, política, defensora de derechos humanos. Razón por la cual coincidimos en espacios de lucha como el levantamiento de octubre”, así es como Hilda Chacha, vicepresidenta nacional de la organización Mujeres por el Cambio sector Sierra, recuerda a su amiga.

Maribel Castillo, tenía 47 años, era enfermera de profesión. El 21 de febrero asistió a una fiesta familiar por el feriado de carnaval, donde estuvo hasta la madrugada. Aproximadamente a la una de la mañana procedió a llamar un taxi para regresar a su casa frente al terminal terrestre. Ella no conseguía unidades de taxi disponibles, así que decidió ir a tomar un taxi en la calle.

En ese momento Jhoan C., uno de sus vecinos, la acompañó a tomar el taxi y fue la última vez que fue vista con vida. Para el siguiente día, miércoles 22 de febrero, su hija Dayana M., con quien siempre estaba en contacto, empezó a llamar a su mamá y a enviarle mensajes. Fue hasta la casa de Maribel, pero no encontró respuesta de ella. En consecuencia, preguntó a otros familiares, amigos, personas más cercanas y no encontró respuesta. Decidió ir hasta las autoridades a poner la denuncia correspondiente.

Las autoridades le dijeron a Dayana, hija de Maribel, que debía esperar 72 horas para declararla como desaparecida y empezar el proceso de búsqueda. Para Dayana era demasiado el tiempo para tener respuesta de la mamá e hizo pública la denuncia. Por lo que el jueves 23 de febrero, familiares y amigas de Maribel realizaron un plantón frente a la gobernación del Azuay donde se hizo presente el gobernador, una representante del Ministerio de la Mujer y un fiscal. Sin embargo, las autoridades esperaron a que pasen las 72 horas para buscarla.

Familiares y amigos de Maribel iniciaron la búsqueda en el barrio Las Orquídeas. Acudieron a casas de vecinos del sector para pedir que les dejen ver los videos de las cámaras de seguridad, donde se ve a Maribel con Jhoan C., la persona que la acompañó a tomar el taxi.

Transcurridas las 72 horas y siendo el quinto día de desaparición de Maribel, el personal del GOE con perros amaestrados iniciaron la búsqueda y hallaron el cuerpo de Maribel, el 25 de febrero, con signos de violencia en una casa abandonada en la calle Manuel Fernández de Córdova, sector El Rosal. Sin embargo, fue extraño para la familia que la hayan encontrado en el sector donde ya habían buscado en varias ocasiones.

Según Hilda Chacha, Jhoan C., acudió hasta la fiscalía de Cuenca voluntariamente para rendir su versión. En sus declaraciones dijo que él acompañó a Maribel hasta que ella tomó un taxi, pero ella nunca se subió a ningún taxi. Las cámaras del sector no grabaron lo que sucedió por la poca resolución y alcance que tienen. La fiscalía dejó ir al principal sospechoso del femicidio de Maribel y ahora está prófugo.

“Estamos cabreadas”

Hilda Chacha, vicepresidenta nacional de la organización Mujeres por el Cambio sector Sierra, cuestiona mucho la negligencia y la falta de celeridad de las autoridades que dejaron pasar mucho tiempo ante la desaparición de Maribel, a pesar de que su hija Dayana les insistió mucho en buscarla.

Datos del Consejo de la Judicatura, desde el 2014 hasta el 2023, muestran que hay 66 mujeres víctimas de muertes violentas en la provincia de Azuay; de los cuales 33 están registrados como femicidios, 17 como asesinatos, 9 homicidios, 6 robos con muerte y una violación con muerte. Con la muerte de Maribel Castillo, serían 34 los femicidios ocurridos en esta provincia.

Sin embargo, no todas las muertes de mujeres son tipificadas como femicidios. Según Hilda, la muerte de mujeres son consideradas “crímenes pasionales, asesinatos o suicidios” y debido a las diferentes tipificaciones que se dan, no hay una claridad en las cifras de femicidios. Incluso las autoridades mencionan que no es femicidio porque no fue “asesinada por su pareja”, cuando la autopsia reveló que Maribel “fue violada” y cuando la encontraron estaba “desnuda de la cintura para abajo”, dice Hilda.

En Ecuador desde el 2014, el Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 141, tipifica el asesinato de mujeres como femicidio y lo define de la siguiente manera: “la persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquiera tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho se serlo o por su condición de género”, será privado de su libertad de veintidós a veintiséis años.

El femicidio constituye un “asesinato de una mujer por razones de género, es decir, aquella muerte que violenta, provoca, que trae consigo motivaciones que radican en el control, odio, desprecio o el simple placer de cosificar a la mujer como propiedad de otro”, según la definición de Diana Russell, escritora y activista feminista, recogida en la tesis de María Belén Luna, “El Femicidio. Dogmática y aplicación judicial”.

Hasta el momento, Hilda conoce que Dayana, hija de Maribel se encuentra realizando trámites en Fiscalía para iniciar los trámites legales. Mientras que familiares pidieron reunirse con el Cabildo de Mujeres de Cuenca para unificar acciones y exigir que se haga justicia por lo sucedido con Maribel.

El 28 de febrero, se realizó otro plantón para exigir justicia por Maribel y aunque sus amigas y familiares mantenían la esperanza de que en cualquier momento apareciera, «no fue así, pues Maribel ya nunca más estará y eso da irás, impotencia con el Estado, con la justicia, vemos que las mujeres somos la última llanta del coche. No somos prioridad, defrauda este sistema”, dice Hilda, mientras se le quiebra la voz.

En conmemoración al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Mujeres por el Cambio y el Cabildo de Mujeres de Cuenca se organizan para hacer acciones. Entre estas, colocaran nuevamente una placa en el puente Vivas nos Queremos, sitio de reivindicación de derechos, donde están los nombres de las mujeres víctimas de femicidios y por supuesto colocarán el nombre de Maribel.