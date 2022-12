NOTICIAS

Comunidad Río Doch 2 en resistencia tras el incumplimiento de compromisos por parte de Petroecuador

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Publicado el 12 dicembre de 2022

La comunidad de Río Doch 2, ubicada en el cantón Shushufindi de la provincia de Sucumbíos, lleva 14 días de resistencia, esperando una respuesta por parte de la petrolera Petroecuador y del Ministerio de del Ambiente, Agua y Transición Ecológica a los problemas ambientales y sociales que les causan las actividades por parte de la empresa. Sin embargo, lejos de recibir una respuesta, la fuerza pública responde con amenazas y represión.

Pablo Fajardo Mendoza, abogado en la Unión de afectados y afectadas por las operaciones petroleras de Texaco, ahora Chevron, UDAPT, dice que en el año 2012, la empresa Petroecuador perforó el pozo denominado Cobra 1 en la comunidad. Antes del inicio de la explotación petrolera, Río Doch 2 se dedicaba principalmente a la agricultura, pero desde que la petrolera ingresó, “empezaron los desastres en la comunidad. Tres derrames de petróleo, de aguas tóxicas, uso inadecuado de la vía, no mantenimiento de la vía, mecheros a escasos metros de las viviendas del sector. Cosas que han destruido la paz y la tranquilidad de quienes habitan allí”, asegura Fajardo.



Por tales motivos, la comunidad demanda respeto y reparación ante los daños causados por Petroecuador, pero el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica ha ignorando los pedidos de la comunidad. El 11 de mayo de 2022, la comunidad Río Doch 2 se acogió a su derecho a la resistencia, tal como se lee en el artículo 98 de la Constitución: los individuos y colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.

Río Doch 2 exige a Petroecuador detener y reparar la contaminación ambiental que genera la Plataforma Cobra 1 por los derrames de petróleo. También pide que se respete a las familias que viven a menos de 250 metros de la plataforma, pues los niños y niñas de la zona tienen afectaciones psicológicas debido a la contaminación y al ruido excesivo de los motores que se usan.

Una madre de la comunidad, en un video registrado por la UDAPT, dice que los niños y niñas son las más afectadas, pues el excesivo ruido no permite que puedan estudiar con tranquilidad y eso también les ha provocado afectaciones a la salud. Asimismo, indica que a consecuencia de la contaminación, los animales de crianza para el consumo humano mueren y a la comunidad le toca consumir el agua contaminada.

Para el 19 de mayo, Petroecuador, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y la Gobernación de Sucumbíos suscribieron una acta de compromisos con la comunidad para mitigar los impactos ambientales en las fuentes de agua, indemnizar a las personas afectadas, eliminar a los mecheros, ruidos y construir una vía adecuada para que la población local puede movilizarse, según relata Fajardo.

Sin embargo, desde esa acta de compromiso, han pasado siete meses y Petroecuador al igual que los otros organismos firmantes del acta no han dado cumplimiento. En consecuencia, la comunidad Río Doch 2, el pasado 29 de noviembre reactivó la acción de resistencia y la respuesta que ha obtenido por parte de la empresa fue el envío de la fuerza pública para reprimirlos, arremeter, amedrentar y tratar de desalojar a las personas que se encuentran en resistencia.

Patricia Quinaloa, secretaria de la comunidad Río Doch 2, dice que han ejercido la medida de resistencia porque “tenemos más de 10 años desde que Petroecuador se encuentra haciendo extractivismo petrolero sin que nosotros seamos beneficiados de una casa comunal, vías de acceso, nada. Frente a todo esto, hicimos solicitudes para que la empresa hiciera un acercamiento con la comunidad para dialogar y formar proyectos en conjunto y emitirlas a las entidades públicas y no lo hicieron”.

Ahora Petroecuador no quiere cumplir con los acuerdos firmados argumentando que el acta no es válida, ya que fue Franklin Mercado, quien firmó el acta y actualmente él ya no ocupa el cargo de jefe político. Sin embargo, la comunidad espera que la empresa cumpla pues ya hubo un compromiso de trabajo.

Además, el abogado de la UDAPT, Pablo Fajardo, menciona que la Fiscalía Provincial de Sucumbíos, el 02 de diciembre, emitió un acto urgente por 24 horas en favor de Petroecuador sin contemplar que la comunidad solo está exigiendo respeto a su derecho constitucional. Esto provocó que el 03 de diciembre, la fuerza pública llegara a la comunidad y retuviera a tres mujeres de la comunidad, quienes fueron liberadas una vez que los tanqueros de Petroecuador lograron ingresar a Río Duch 2. Esa “fue una forma de represión y chantaje a la comunidad. Para que la gente de paso les dijeron: ‘dejamos libre a las personas a cambio de que dejen pasar los tanqueros’. La gente al ver eso permitieron el paso”, dice Fajardo. Ahora, Petroecuador amenaza con sacar un nuevo acto urgente.

En consecuencia, la comunidad está buscando resoluciones de carácter administrativo y para eso han acudido a la Gobernación de Sucumbíos, la Jefatura Política, y a los y las asambleístas de la provincia, a fin de que fiscalicen los actos irresponsables de Petroecuador, del Ministerio del Ambiente y del Ministerio de Energías y Minas.

Según Fajardo, como las instituciones estatales y la empresa Petroecuador no cumplen, la comunidad se levanta, pero luego, se culpa a los y las comuneras de las pérdidas ocasionadas por las paralizaciones. Las cerca de 100 personas de la comunidad se han reunido y concretado que seguirán en resistencia hasta que Petroecuador cumpla. “Ellos no están mendigando absolutamente nada, no están actuando al margen de la ley. Solo exigen respeto a sus derechos”, dice el abogado.

Por su parte, Patricia Quinaloa destaca que Petroecuador y el Ministerio quieren hacer responsable a la comunidad por las pérdidas económicas del país y eso no es así. Asegura que continuarán con la medida de resistencia porque en el acta que firmaron está establecido que en caso de que Petroecuador no cumpla: “nosotros levantaremos una medida de resistencia hasta obtener resultados a los cuales ellos se comprometieron”, explica la comunera.