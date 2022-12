NOTICIAS

Organizaciones sociales e indígenas aseguran que el gobierno nacional no ha cumplido con los acuerdos de las mesas de diálogo

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Publicado el 30 de noviembre de 2022

La Conaie, Feine y Fenocin, junto con organizaciones sociales, indígenas y campesinas realizaron una rueda de prensa, en 30 de noviembre de 2022, para informar sobre el incumplimiento del gobierno nacional en la implementación de los acuerdos establecidos en las mesas de diálogo, instaladas el 13 de julio. Estas mesas buscaban dar respuesta a la agenda propuesta por los sectores sociales en el Paro Nacional de junio de 2022.

Las organizaciones sociales y campesinas que lideraron las movilizaciones sociales de junio de 2022: Conaie, Feine y Fenocin, realizaron una rueda de prensa, la mañana del 30 de noviembre, donde expusieron que el gobierno nacional ha incumplido con los acuerdos establecidos en las mesas de diálogo.

El 14 de octubre finalizaron las mesas de diálogo y se firmaron acuerdos, procedimientos y desacuerdos. Santos Villamar, representante de la Fenocin, dijo que le preocupa la falta de cumplimento de los acuerdos por parte del gobierno nacional, por lo que, pidió sensibilidad y atención a la problemática por la que atraviesan las personas campesinas con respecto a la condonación de deudas. Según el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, entre los acuerdos está el condonar deudas de hasta 3000 dólares y dejar al “libre albedrío” de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, Bancos privados y de la Banca Pública para que puedan renegociar las deudas.

Sin embargo el 22 de noviembre, el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado donde expuso que, después de varias reuniones y evaluaciones entre funcionarios de las instituciones encargadas de analizar la factibilidad de implementar el proceso de condonación de deudas desde 3001 hasta 10.000 dólares, concluyeron que “no existe viabilidad financiera para incrementar dicho mecanismo actualmente”. El comunicado agregó que las facilidades de reestructuración y reprogramación de las deudas, así como el acceso a créditos en condiciones preferenciales, se mantienen.

En contraste, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, en concordancia con Villamar, dijo que el tema de la condonación de deudas preocupa y expresó que desde el gobierno del presidente Guillermo Lasso se propuso la Ley Orgánica para el Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal, la cual permitió la “condonación de deuda de 200 mil millones a los grandes grupos económicos, exoneraciones tributarias sobre los 4500 millones de dólares. A esto le sumamos la decisión del anterior gobierno del ex presidente Lenin Moreno, de condonar 6338 millones de dólares a las grandes transnacionales y mineras, incluidos los bancos”

Según el líder indígena durante los acuerdos, el gobierno nacional se comprometió a cumplir con lo establecido en el artículo 196 de la Ley Orgánica para el Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia por covid 19, que dispone la condonación de las obligaciones de las entidades financieras públicas por un monto de capital de hasta 10.000 dólares más intereses y otras condiciones que sean irrecuperables, dirigidos a créditos productivos y microcréditos.

Por su parte, Hatari Sarango, vicepresidente de la Fenocin, dijo que han pasado cinco meses después de la firma del Acuerdo de Paz, promovido tras el paro y no hay resultados, por lo que, la rueda de prensa, es para exigirle al gobierno nacional que responda a los 218 acuerdos que el ministro de gobierno, Francisco Jiménez, aseguró que se firmaron. Asimismo, hizo referencia al tema de la crisis de seguridad por la que atraviesa el país y llamó la atención del gobierno para que tome acciones frente a esa problemática que pone en riesgo la vida de los y las ciudadanas.

De igual forma, el vicepresidente de la Fenocin exigió al gobierno atención para el tema de educación y salud: “Señor presidente Guillermo Lasso deje de mente al pueblos ecuatoriano, nosotros como organizaciones sociales seguiremos en pie de lucha porque la lucha es el camino para defender nuestros derechos consagrados en la constitución”.

Enrique Guashca, dirigente de la Secretaría de fortalecimiento de la Feine, dijo que los acuerdos firmados el 14 de octubre han sido un engaño para el pueblo ecuatoriano, pues los beneficios no son solo para las tres organizaciones: Conaie, Feine y Fenocin, sino para todo el país. “Con el afán de no cumplir con los acuerdos establecidos han tenido que prorrogar tiempos que no estaban acordados en las mesas de seguimiento. Para nosotros esa situación es preocupante, nos da a entender que el gobierno no quiere pactar los acuerdos”, señaló Guashca.

Asimismo, el presidente de la Conaie dijo que el gobierno nacional suspendió la mesa de la comisión de seguimiento que debía instalarse este 30 de noviembre. “Nosotros debemos dar a conocer el pueblo ecuatoriano. No somos limosneros, no señores. El Estado ecuatoriano a las grandes corporaciones, empresas transnacionales, grandes grupos económicos los ha beneficiado jugosamente, por eso estamos pidiendo que cumpla”.

De igual forma, el líder indígena tocó otros puntos críticos de los acuerdos como los tratados de libre comercio, los subsidios para la urea, créditos educativos, entre otros. Además, sostuvo que el tema de alivio financiero no está resuelto y en lugar de eso: “han llegado juicios de coactivas. Están quitando terrenos, carros y todo lo que tienen los compañeros que tienen deudas y no han podido pagar. La usura no puede ser parte del sistema financiero”, expresó Iza.