NOTICIAS

¿Qué pasa con los derechos humanos en Santo Domingo?

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Publicado el 21 de octubre de 2022

“La paciencia se terminó. Santo Domingo no va a tolerar más”, aseguró el alcalde de la ciudad, Wilson Erazo, y ordenó a los agentes de seguridad municipal y de transporte ponerse a órdenes de la Policía Nacional y del Ejército para patrullar las calles de la ciudad.

La población santodomingueña pide mayor seguridad y la rehabilitación de las Unidades de Policía Comunitaria. Desde el gobierno central y local se han realizado operativos para desarticular bandas delictivas y decomisar drogas en toda la provincia. También se han colocado cámaras de seguridad y alarmas comunitarias, entre otras cosas.

Pero ¿Cuál es la situación en los barrios? ¿Qué pasa con los derechos de las y los habitantes?

***

Los altos niveles de peligrosidad y violencia en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas afectan la vida, la economía y la salud de sus habitantes. Felipe C*., ciudadano santodomingueño y quien ha trabajo algunos años como educador dijo que desde algún tiempo atrás los índices de violencia en la ciudad ha aumentado y afecta gravemente a todos y todas las ciudadanas “que formamos parte de esta tierra”. Las afectaciones de la inseguridad se reflejan en el ámbito económico ya que, “muchos de los negocios, de los emprendimientos han tenido que cerrar y otros están atendiendo pero no con normalidad. Incluso podemos decir que ya está llegando a niveles de afectación al mismo nivel de pandemia”.

Según el ciudadano quienes son propietarios y propietarias de negocios viven con el temor de que los grupos delincuenciales lleguen a sus locales a extorsionarlos. A nivel emocional dijo, la situación también es complicada, las personas de Santo Domingo viven con temor, miedo y no se sienten seguras en ningún espacio.

Los y las estudiantes, primarios y secundarios, también son víctimas de asaltos y de amenazas, pero además su asistencia a las aulas se ha visto afectada a causa de la violencia. Una fuente reservada le dijo a Wambra que, el martes 18 de octubre, los y las niñas de la Escuela Dos de Mayo, en la Cooperativa Che Guevara, no fueron a la escuela, pues los y las docentes decretaron la suspensión de actividades para proteger a los niños, niñas y adolescentes, pue en el sector se escuchaban disparos de armas de fuego. Desde la tarde del 17 de octubre, las calles que conducen a esta escuela estuvieron acordonadas, por la velación de un joven que fue asesinado por grupos delincuenciales. Para el 19 de octubre, los y las estudiantes volvieron a sus clases a excepción de los y las niñas de inicial.

Las y los ciudadanos de los barrios populares en Santo Domingo también tienen temor porque tras los hechos violentos, los operativos de seguridad se desarrollan en sus barrios. Así por ejemplo, el 17 de mayo, en la Cooperativa Che Guevara sector dos, un hombre de aproximadamente 30 años, fue asesinado. Según la versión de Jaime Salazar, jefe de la sub zona de Santo Domingo, el asesinato habría sido un “ajuste de cuentas”. Tras lo sucedido, la Policía Nacional desplegó un operativo, cerrando los barrios y aumentando la presencia policial.

Este hombre fue asesinado cerca de la cancha de volley, donde las y los vecinos del barrio se reúnen en las tardes a jugar, vender comida, jugar cartas y recrearse. Pero, en días posteriores el lugar quedó desierto pues el temor de que volviera a pasar puso a las y los moradores del sector en alerta.

Los altos niveles de inseguridad y violencia vulneran los derechos de los y las ciudadanas, siendo el Estado el responsable y principal garante del cumplimiento de esos derechos. Según el artículo 3, numeral 8 de la Constitución, el Estado debe garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Asimismo, debe garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos, en particular la educación, la salud, la alimentación, seguridad social y agua para sus habitantes.

En contraste, Felipe C., desde la experiencia que tiene como ex educador, dice que las organizaciones e instituciones que trabajan con niños, niñas y adolescentes y el mismo gobierno debe crear programas de prevención de violencia, realizar acciones, capacitaciones que los inviten a invertir su tiempo libre en buenas acciones, construir dentro de la mente de la niñez y la adolescencia que las pandillas y grupos delictivos no son buenos referentes.

Las acciones desde el Estado

“La paciencia se terminó, Santo Domingo no va tolerar más”, dijo el alcalde Wilson Erazo, en una rueda de prensa, refiriéndose a los altos niveles de inseguridad en Santo Domingo y añadió que, aunque la responsabilidad de la seguridad le compete al Gobierno Nacional, el Municipio seguirá “arrimando el hombre, para defender la paz. No nos vamos a dejar robar”. Sin embargo, desde los barrios, la situación es alarmante.

En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas desde el 01 enero hasta el 01 de octubre se registraron 84 muertes violentas, según datos de la Policía Nacional. Por tales motivos, desde la alcaldía, se colocaron carpas con la presencia de agentes de control municipal, agentes civiles de tránsito junto a la Policía Nacional, en siete puntos estratégicos de la ciudad: zona del paseo Shopping, avenida 29 de mayo y Latacunga; avenida 29 de mayo y Cuenca; 3 de Julio y Ambato; San Miguel y 3 de Julio y Mercado Municipal, desde el pasado 18 de octubre.

Además, el alcalde de Santo Domingo, Wilson Erazo, hizo un llamado al gobierno de Guillermo Lasso para que tome acciones frente a la inseguridad. “Si tengo que paralizar el país cerrando la Aloag-Santo Domingo, que no me vengan a acusar luego de que estoy boicoteando el desarrollo del país”, aseguró el alcalde. Asimismo, llamó al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, ECU 911, y al COE Cantonal, para trabajar en la mesa de seguridad, la tarde del 18 de octubre, donde se tomaron algunas resoluciones, entre ellas:

– Que el comandante de la Subzona de la Policía Nacional entregue un informe de la situación de riesgo y peligrosidad sobre la inseguridad que atraviesa Santo Domingo

– Insistir, se exhorte al presidente, Guillermo Lasso, Ministerio del Interior, Ministerio de Gobierno, así como al Presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, se modifique el reglamento a fin de que se permita a los cuerpos de seguridad local, como Agentes de Control Municipal, Agentes Civiles de Tránsito y Cuerpo de Bomberos, el porte de armas no letales

– La declaratoria del Estado de Excepción para Santo Domingo, por los altos niveles de inseguridad, esperando que hasta el 21 de octubre se dé respuesta a los pedidos, caso contrario “la ciudadanía saldrá a reclamar la falta de atención”, informó la Municipalidad de Santo Domingo.

Para Felipe C., lo que las autoridades deben hacer es crear un plan de seguridad que genere efectos, no solo operativos esporádicos. Agrega que hay varios sectores, además de la Cooperativa Che Guevara con altos niveles de delincuencia. Sin embargo, los operativos solo se están realizando en la zona céntrica de la ciudad, mientras en los barrios se vive inseguridad, por lo que Felipe asegura que el plan que plantea el Municipio debe enfocarse principalmente en los barrios de Santo Domingo.