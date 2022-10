NOTICIAS

Estudiantes piden reasignación de cupos para ingreso a la Universidad y revisión del reglamento

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Publicado el 20 de octubre de 2022

La Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, FESE, recogió varios testimonios de estudiantes, quienes no obtuvieron un cupo de ingreso a las universidades pese a tener notas de más de 900 puntos obtenidos en el examen Transformar correspondiente a este periodo. Dayana Basantes, presidenta nacional de la FESE, dijo que “la mayoría de estudiantes sin cupo son los que mayor puntaje tienen. El problema nunca fueron las notas, sino la falta de cupos y presupuesto para la universidad”.

Ante esto, un grupo de estudiantes, padres y madres de familia acudieron a la Asamblea Nacional durante la comparecencia de la secretaría de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Senescyt, Andrea Montalvo, quien fue llamada para explicar la falta de cupos.

***

Oswaldo Gallo, abogado en libre ejercicio de la profesión y padre de una de las estudiantes que no ha conseguido cupo de ingreso a la universidad, contó que en septiembre de 2022, estudiantes del régimen Sierra y Amazonía rindieron el examen Transformar solicitado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Senescyt. Este examen evalúa aptitudes en el área numérica, verbal, lógica, de atención y concentración.

Después de rendir el examen, según Gallo, una gran cantidad de estudiantes obtuvo puntajes de más de 900 puntos y ahora, no cuentan con un cupo para ingresar a la universidad, tal es el caso de su hija, quien obtuvo 935 puntos y aplicó a la Escuela Politécnica Nacional, en la carrera de ingeniería civil, pero no le dieron cupo.

Por tales motivos, una comisión de estudiantes, madres y padres de familia se reunieron con funcionarios de la Senescyt para que se les brindaran respuestas por la falta de asignación en los cupos. Pero la respuesta que recibieron fue “hay todavía 43 mil cupos y tranquilamente en la segunda postulación van a ingresar todos los estudiantes”.

Para Gallo eso “es una locura y una mentira porque en la primera postulación con puntajes tan altos no lo hicieron, peor en la segunda postulación donde se van reduciendo considerablemente los cupos”, dijo.

Andrea Montalvo, secretaria de Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Senescyt, en una entrevista para un medio televisivo nacional, dijo que se abrieron 143 mil cupos, de los cuales quedan 45 mil disponibles para el acceso a la educación superior e invitó a los y las jóvenes a revisar las opciones de carreras disponibles. En cuanto a las sedes y las extensiones universitarias, la secretaria dijo que junto a Pablo Beltrán, presidente del Consejo de la Educación Superior, CES, presentaron un plan de creación de sedes y extensiones con el fin de incrementar la oferta académica.

El artículo 70 del Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión establece que la asignación de cupos se realizará en el siguiente orden: grupo de Alto Rendimiento; grupo de Mérito Territorial; grupo de mayor vulnerabilidad socioeconómica, dando prioridad a pueblos y nacionalidades y asignación a población general y política de acción afirmativa. Los y las estudiantes con alto rendimiento y puntaje en el examen Transformar presentaron una acción de medidas cautelares el 17 de octubre, en la Unidad Judicial de la parroquia de Iñaquito con la finalidad de que se suspenda la convocatoria para la segunda postulación al examen, que empezó al medio día del 18 de octubre y que finalizará este 19 de octubre, hasta que la Senecyt les de respuestas.

Para el abogado Oswaldo Gallo lo establecido en el reglamento “es una mentira”, pues hay estudiantes de colegios fiscales y municipales que cuentan con puntajes de 950 a 980 y “no han sido tomados en cuenta”. Para él, es necesario “dar de baja el reglamento, porque con este problema no solo están los actuales estudiantes, sino los que vengan posteriormente”.

Ariel Morocho, vocero de las y los jóvenes afectados en el ingreso a la universidad, denunció que varias personas han mentido sobre su situación socioeconómica para obtener un cupo. Aseguró que existen casos de estudiantes que dijeron pertenecer a un pueblo o nacionalidad, cuando no es así. En cambio, “quienes llenaron de manera correcta y legal su información han sido perjudicados”, por lo tanto, están pidiendo que se investiguen los cupos que fueron asignados con menor puntaje ya que, con el Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, no se revisa el puntaje, aseguró. Él sostiene que el reglamento sigue vigente y que “las próximas postulaciones e ingreso a la universidad, aunque ya no exista el examen, la Senescyt seguirá siendo el ente encargado de la asignación de cupos y con ese reglamento se va a seguir afectando a la población”.

Por lo tanto, los y las estudiantes a nivel nacional han emprendido una lucha en búsqueda de un cupo universitario para todos y todas. En defensa de la educación superior quieren que “se haga una reasignación del cupo de manera justa, no discriminatoria ni preferencial, sino con igualdad de oportunidades para que los y las jóvenes sientan que su esfuerzo sí es tomado en cuenta en cuanto a la ley de la meritocracia porque se han esforzado para poder ser competitivos ante los otros puntajes”. Morocho hace un llamado a los y las jóvenes del país a unirse a la lucha que están emprendiendo.

En consecuencia, la tarde del 19 de octubre un grupo de estudiantes, madres y padres de familia realizaron un plantón en los exteriores de la Asamblea Nacional organizado por los y las estudiantes que no han logrado conseguir un cupo para ingresar a la universidad, con carteles que decían: “tengo 935 y no tengo cupo” y otros mensajes exigen el derecho a la educación. Al mismo tiempo, en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia , Tecnología y Saberes Ancestrales, compareció la secretaria de la Senescyt, Andrea Montalvo y expresó que durante la primera etapa de postulación hubo más de 168 mil aspirantes y se asignaron más de 95 mil cupos para el ingreso a la educación superior, pero alrededor de 73 mil jóvenes aspirantes aún no cuentan con un cupo.

La secretaría aseguró que quedan dos etapas de postulación en la que los y las aspirantes ingresan al sistema y postulan a las carreras de su elección. En esta fase se encuentran disponibles más de 43 mil cupos, cada estudiante tiene un máximo de tres opciones de carrera en orden de prioridad. Sin embargo, hasta las 13:00 pm del 19 de octubre se habían postulado más de 68 mil jóvenes. Es decir, no existen los cupos suficientes para cubrir el número de postulantes. Después de la comparecencia en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia , Tecnología y Saberes Ancestrales, la asambleísta Isabel Enrríquez, de la bancada de Pachakutik a través de twitter comunicó que solicitó a la Senescyt la nómina del último proceso del examen Transformar. Todo el proceso de admisión, cupos, puntajes, nivel socio económico y otros parámetros. “¡Exigimos transparencia! seguiremos defendiendo el derecho a la educación”, agregó la asambleísta.