Ernesto Flores: “Ha sido un posicionamiento con un juzgamiento anticipado”

Entrevistan: Verónica Calvopiña y Jorge Cano

Publicado el 10 de marzo 2023



Ernesto Flores del Movimiento Guevarista habló sobre la audiencia de juicio que se desarrolló este viernes 10 de marzo, en contra de ocho integrantes del movimiento. Señaló que este es “un proceso repleto de nulidades, que viola el principio de igualdad ante la ley”.

Recordó que a pesar de la falta de pruebas y de que a dos personas se les concedió medidas cautelares, el resto de los integrantes siguen presos por decisión judicial, lo cual considera es una violación de este principio. “Si en mi caso se reconoce, en ausencia de pruebas y en ausencia de peligro de fuga, no era necesario que yo permanezca con prisión preventiva, pero no se aplicó lo mismo para mis compañeros”.

Para Flores existe una complicidad entre la justicia y Fiscalía para no aprobar ningún recurso legal más por parte de su defensa. “Ha sido un posicionamiento con un juzgamiento anticipado porque no se ha permitido guardar el principio de que toda persona es inocente hasta que se le pruebe lo contrario, sino que se nos ha acusado, se nos ha difamado. Incluso en la misma sala, se nos ha dicho que somos gente peligrosa, que podemos escapar y que por eso se mantienen la medida”.

El Movimiento Guevarista, dice Flores, ha sido señalado incluso mediáticamente, en un documental donde se los quería vincular con los paros de 2019 y 2022 y decir que son terroristas, lo cual los ha afectado en su vida: “En mi caso, no trabajo hace 10 meses, usted podrá imaginarse la situación familiar, personal se vuelve complicada, porque si a una persona la calumnian de esa manera, le sacan en todos los medios de comunicación acusándole de terrorista, de tratante de personas y cosas así, de estar vinculado a organizaciones armadas es muy difícil conservar los trabajos. La misma situación tienen todos mis compañeros que están en libertad condicional, que no tienen empleo desde hace meses y hasta que se pruebe nuestra inocencia pasará un tiempo más y eso nos va a complicar e imagínese la situación de las familias que tienen nuestros compañeros presos porque si nosotros no podemos trabajar imagínese mis cinco compañeros que siguen en la cárcel. No han trabajado hace 10 meses, son padres y madres de familia que sus hijos dependían del trabajo de ellos y ahora dependen de las familias. Es una situación muy fuerte.



Según Flores, su situación muestra la persecución que se ha extendido: “ya no solo se criminaliza solo a la izquierda revolucionaria, sino a toda la izquierda, al progresismo e incluso a cualquier opositor al gobierno actual. A la Conaie se le acusó de recibir dinero del narcotráfico durante el Paro de 2022. A quienes estuvimos por el No en la Consulta, se acusa de ser golpista a asambleístas por hacer su trabajo”.

