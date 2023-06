NOTICIAS

Familia de Andrés Padilla continuará apelando hasta tener justicia

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuano2

Publicado el 09 de marzo de 2023

Familiares de Andrés Padilla, joven afro ecuatoriano de 26 años que fue asesinado por el policía David Velastegui, en la comunidad de Mascarilla, provincia de Imbabura, el 23 de agosto de 2018, continúan exigiendo justicia.

El 08 de marzo de 2023, se desarrolló la audiencia de apelación para que la justicia vuelva a revisar la actuación arbitraria de David Velastegui. Sin embargo, el Tribunal de la Sala de lo Penal de Imbabura ratificó la inocencia del policía.

La defensa de Andrés Padilla y de su familia, a manos de la Fundación Inredh, seguirán apelando a esa decisión.

***

Andrés Padilla, el 23 de agosto de 2018, viajaba hasta la ciudad de Ibarra cuando se encontró con la vía cerrada en la comunidad de Mascarilla por un incidente que ocurría entre algunos ciudadanos y la Policía Nacional. Él bajó del vehículo donde se movilizaba para conocer lo que estaba pasando y minutos después falleció como resultado de un disparo por la espalda que recibió por parte del policía David V., integrante del Grupo de Operaciones Especiales, GOE.

Cronología del caso de Andrés Padilla

Según información proporcionada por Fundación Inredh, quienes acompañan el caso de Andrés Padilla, el 24 de agosto de 2018, se desarrolló la audiencia de flagrancia en contra de David Velastegui y dos policías más en la Corte Provincial de Justicia de Imbabura. El juez a cargo del caso, dejó en libertad a los dos policías y se inició el proceso de instrucción fiscal en contra del integrante del GOE por el delito de homicidio, además se le ordenó prisión preventiva en la cárcel 4 de la ciudad de Quito.

La instrucción fiscal duró 30 días y el 24 de septiembre de ese año, David Velastegui, el policía acusado, fue llamado a audiencia de reformulación de cargos en la que se cambió el delito por el que fue judicializado inicialmente, a extralimitación judicial de un acto de servicio, establecido en el artículo 293 del Código Integral Penal. Delito que es sancionado con pena privativa de libertad de diez a trece años. Meses después, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se desarrolló.

Después de la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, el 10 de junio de 2019, la audiencia de juzgamiento se instaló y nueve días después el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura declaró culpable al policía David Velastegui, por el delito de ejecución extrajudicial en la ejecución de un servicio.

La familia de Andrés Padilla no tuvo el amparo del gobierno nacional, como sí lo tuvo la familia del policía David Velastegui. En un plantón realizado a favor del joven Padilla, en septiembre de 2019, la familia de Velastegui demandó la presentación de un documento de apelación a la sentencia del Tribunal en favor del policía.

Para el 26 de diciembre de 2019, el Tribunal de la Corte Provincial de Justicia declaró a David V., inocente y ordenó su inmediata liberación.

Tiempo después de este fallo, se vinculó a dos familiares de Andrés: Roberto E. y Luis E. por el “supuesto delito de ataque y resistencia”, en contra de dos agentes de la policía, sucedido supuestamente el mismo día en que asesinaron a Andrés. El proceso no prosperó por falta de elementos.

Para Luis Ángel Saavedra, director ejecutivo de la Fundación Inredh, lo sucedido con Andrés, sumado a la persecución del Estado en contra de su familia, demuestra el poder que tiene el aparataje estatal para manipular la justicia, elaborar un discurso y criminalizar a una familia. Además, este poder es parte de un sistema de criminalización en contra de quienes habitan en el Valle del Chota, “Se les tilda de todo. Es una población afrodescendiente criminal, contrabandista, violenta, se ha elaborado ese discurso desde la policía, el ministerio del interior y eso ha hecho que se genere una percepción de la población del Valle del Chota, de gente violenta. Eso también exacerba nuestro sistema de protección frente a esa población, eso nos hace sentir miedo, porque creemos que si vemos un afrodescendiente estamos en peligro. Eso es grave, es racista”.

“Queremos justicia”

Después de la ratificación de inocencia del policía David Velastegui, la defensa de la familia de Andrés Padilla, interpuso un recurso de casación y se logró la nulidad de lo resuelto por el Tribunal de la Corte Provincial de Justicia en relación a la inocencia del policía. Para el 30 de enero de 2023, el Tribunal conoció los recursos de apelación para la ratificación de la culpabilidad del policía.

El 08 de marzo se llamó a la audiencia para conocer la resolución del recurso de apelación, mismo que debía ratificar la culpabilidad o la inocencia de David Velastegui. En una entrevista para Wambra, Rosa Bolaños, asesora legal de Inredh, dijo que la defensa de la familia de Andrés Padilla no solo buscaba la ratificación de culpabilidad, sino medidas de reparación integral, garantías de no repetición, capacitación metodológica para la fuerza pública y reparación para la familia.

Para Bolaños, el Tribunal tenía la oportunidad de generar un precedente en tres aristas importantes: liberar el discurso de impunidad; es decir, que no haya carta blanca para la fuerza pública, que no haya una ponderación de impunidad donde la lucha contra el crimen esté por encima de derechos fundamentales, y que permita examinar lo que sucede con el uso de la fuerza dentro de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Y tres, reparación.

Sin embargo, el Tribunal de la Sala de lo Penal provincial de Imbabura ratificó la inocencia del policía Velastegui. A pesar de la resolución, la defensa de Andrés y su familia seguirán apelando, mencionó Inredh en un tweet, tras conocer la resolución.

Jaqueline Delgado, madre de Andrés Padilla, en una entrevista para Wambra, habló de las inconsistencias en el proceso a cargo del Tribunal de Imbabura. Además de cómo el nombre y la reputación de su hijo se han visto afectadas durante el proceso de búsqueda de justicia. Manifestó que lo único que quiere es que se haga justicia y que David Velastegui pague por el delito cometido, ya que su inocencia se ratifica sin tener pruebas contundentes.

La madre de Andrés cuestiona el accionar del policía David Velastegui, exige respuestas del por qué disparó a su hijo y por qué la justicia lo sigue encubriendo. De igual forma, expresó que ha sido ultrajada por parte de miembros de la Policía Nacional que han estado presentes en las audiencias desarrolladas en el caso de su hijo.

Jaqueline responsabilizó a la Policía Nacional por si algo les llegara a pasar a ella o cualquier integrante de su familia.

Por su parte, Genoveva Padilla, hermana de Andrés, dijo que seguirán insistiendo hasta que se haga justicia y se marque un precedente no solo en la muerte de su hermano, sino para otras personas que han sido asesinadas y no han tenido justicia, ni verdad. “Queremos seguir en pie de lucha, que no haya cansancio. Vemos la vulneración por parte de la justicia, la vulneración al proceso. La familia de Andrés Padilla somos un cero a la izquierda, solo somos tomados en cuenta porque somos la parte acusadora, más no por exigir el derecho a la vida y que el culpable pague por lo que hizo”.

Genoveva habló de las presiones que han tenido para que desistan de la búsqueda de justicia como la participación de la ex ministra de gobierno, María Paula Romo, quien defendía abiertamente al policía David Velastegui. Ahora en cambio, es el actual ministro del interior, Juan Zapata, quien estuvo en la última audiencia. Habló además de las amenazas de la Policía Nacional a la familia de Andrés, y de las inconsistencias por parte de la justicia, así como las dilataciones del proceso.

“Queremos garantías de justicia que necesita el Ecuador, para saber que no todas las muertes serán impunes. Andrés, un joven de 26 años, deportista, que para su mala suerte estuvo en un lugar y hora que no debió estar. Eso le puede pasar a cualquiera; sin embargo, todavía no encontramos la justificación del actuar de David Velastegui”, dice Genoveva Padilla, hermana de Andrés.

Según Rosa Bolaños, asesora legal de Inredh, presentarán un nuevo recurso de casación para examinar si existe error en la aplicación o en la interpretación de la sentencia que fue dictada.