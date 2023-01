NOTICIAS

Los temas olvidados por las candidatas y candidatos a la Alcaldía de Quito

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Publicado el 16 de enero de 2023

El debate con los y las candidatas para la alcaldía de Quito, previo a las elecciones seccionales donde se escogerán a más de 5 mil nuevas dignidades, se desarrolló el 15 de enero de 2023. El debate se centró en cuatro ejes temáticos: seguridad y convivencia ciudadana, economía, reactivación económica y movilidad, medioambiente y territorio y administración y gestión.

Sin embargo, durante el debate los y las candidatas en muy pocas ocasiones se centraron en responder las preguntas realizadas, en relación a los temas propuestos. Durante las interpelaciones por parte de los otros candidatos y candidatas, quedaron muchos temas y problemáticas que son urgentes de tratar en Quito.

***

Ricardo Buitrón, responsable del área urbana de Acción Ecológica destaca que, en relación al tema de administración en la ciudad, es necesario una reestructuración, principalmente de las empresas públicas y secretarías, debido a la ausencia de una coordinación interinstitucional y de una visión de ciudad que haga que no se dupliquen funciones.

Por ejemplo, contó que Emov, empresa pública donde está la gerencia de áreas públicas, espacio público y de áreas verdes, hace parques, al igual que las administraciones zonales y otras empresas municipales. Es decir, “hay competencias cruzadas y es un tema central que no planteó nadie y si no se resuelven estos temas de fondo, las competencias de quién maneja qué, la descentralización de la administración municipal en las administraciones zonales, no se puede gestionar la ciudad”.

El tema ambiental ¿es prioridad para las y los candidatos?

El tema ambiental no es una prioridad, dice Buitrón. Las propuestas de los y las candidatas son muy generales y no establecen de manera clara lo que se harán en relación al manejo de los desechos sólidos, el reciclaje o la disminución de generación de basura. Tampoco hablaron claramente sobre el relleno sanitario del Inga. Algunos candidatos durante el debate, mencionaron que debían cerrarlo, pero “no tienen clara la diferencia entre un cubeto, varios cubetos, un relleno sanitario y el manejo integral de desechos”.

De igual forma, el responsable del área urbana de Acción Ecológica menciona que ninguno de los candidatos y candidatas habló sobre la fusión de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito, EMASEO EP y la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos, EMGIRS-EP. “No puede ser que tengamos dos empresas que tienen que ver con los desechos sólidos y cada una sea independiente”, agregó Buitrón.

Asimismo, quedó pendiente el tratamiento de aguas residuales que es un tema fundamental en la ciudad, donde la Secretaría de Ambiente tenga un nivel y capacidad de recursos y gestión mucho mayor; además, de la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda que es fundamental en el tema de ocupación del suelo. Esos son temas que quedaron por fuera del debate y que no fueron tocados por los y las candidatas para mejorar la ciudad y tener realmente una visión de ciudad, aclara.

Las comunas y el crecimiento de las urbanizaciones

“Hay grupos todavía que quieren defender la propiedad comunal, el ambiente como en el Ilaló, pero hay otras organizaciones comunales o directivas que no lo están haciendo, están lotizando los predios, abriendo caminos hacia la cima del Ilaló, por lo que, hay una situación bastante compleja. Es cierto que hay una presión inmobiliaria muy fuerte en los últimos años. El municipio se ha hecho de la vista gorda porque dice que no puede intervenir, pero estamos hablando de áreas protegidas”, dice Ricardo Buitrón.

En consecuencia, esa presión no solo responde a las grandes inmobiliarias, sino al crecimiento de la ciudad. “Hay mucha gente que está comprando terrenos en comunas, se hace comunero y construye y no todos construyen respetando cierta normativa o cuestiones básicas de mantener un porcentaje altos de predios”, agrega Buitrón.

La ciudad crece y con ella, las urbanizaciones, que conllevan un problema de fondo que no solo implica la expansión hacia tierras comunales, agrícolas o áreas de protección, sino que además, hay una presión por el uso de los recursos. Quito está sufriendo un racionamiento de agua que no se había visto en los últimos años y se está echando la culpa a los y las ciudadanas que la consumen, pero lo cierto es que, la empresa de agua potable y las administraciones zonales, autorizan la construcción de proyectos inmobiliarios sin garantizar el acceso a agua potable, alcantarillado, ni dónde hacer las descargas. Ningún candidato o candidata hizo relación al tema. Por lo que, hay una co-responsabilidad importante del municipio en el tema porque se entregan los permisos para las urbanizaciones, pero no se preocupan de que exista el caudal de agua necesario, explica Buitrón.



Los y las trabajadoras autónomas

La Asociación de Trabajadores Autónomos Organizados, continuamente ha denunciado los decomisos a sus productos, así como la vulneración del derecho al trabajo y agresiones físicas por parte de agentes municipales. Este es otro de los temas que la próxima administración de la ciudad tiene pendiente y de la cual, no hubo referencia por parte de las y los candidatos durante el debate.

Para el responsable del área urbana de Acción Ecológica, el municipio debería establecer espacios públicos u ocupar los espacios municipales para organizar el comercio informal y no perseguir a los y las trabajadoras y decomisar sus productos. También indica que se debe generar una política de gestión para que las personas trabajadoras autónomas puedan desarrollar sus actividades comerciales en mejores condiciones.

Asimismo, señala que la nueva administración debe hacer políticas pensando en las personas recicladoras y en otras opciones para generar recursos y mejorar la economía de estas personas con las toneladas de desechos que la ciudad genera y que pueden ser reciclados, así como el material orgánico.

Lo mismo con el tema del manejo de las áreas verdes que tiene la ciudad, espacios que pueden ser fuentes de empleo, contratando a personas que puedan realizar ese trabajo y cuidar de las áreas. “Ese mecanismo no lo piensa el municipio y no logra manejar toda la ciudad y por eso, el déficit de las áreas verdes y espacios de producción como los huertos orgánicos, sitios de reciclaje, ferias, comercio informal”. Sin duda, la nueva administración deberá proponer y trabajar en relación a esta problemática, dice Buitrón.

Personas en situación de calle de la ciudad de Quito

En la ciudad de Quito, según el Patronato San José, en 2021, se identificaron entre 8000 y 10.000 personas en situación de calle. Otro de los temas de los cuales no se está tratando por los y las candidatas.

Para Buitrón esto responde a la falta de inclusión en la producción y en el empleo de estas personas. Algunas de ellas por la falta de documentación, recursos u otros factores. Por lo cual dice, es necesario una política pública municipal para atender este problema. Como respuesta y contención a la problemática, señala que se pueden convertir edificios y casas abandonadas en alberguesy refugios para la integración de estás personas.

“La ciudad necesita una política integral para todos los sectores que necesitan atención especial”, apunta Ricardo Buitrón.