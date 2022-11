NOTICIAS

CNE invalida más del 50% de firmas de apoyo para consulta popular sobre la minería en el Chocó Andino

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Publicado el 28 de noviembre de 2022

El colectivo Quito sin Minería entregó 450 mil firmas al Consejo Nacional Electoral para respaldar el pedido de consulta popular sobre la prohibición de la minería en la Mancomunidad del Chocó Andino, en el noroccidente de Pichincha que comprende las parroquias: Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto. La zona fue declarada por la Unesco como la séptima Reserva de Biósfera en Ecuador, en 2018.

Un primer lote con 380 mil firmas se entregó el pasado 24 de octubre. Las comunidades, organizaciones ambientales, defensores y defensoras de la naturaleza que forman la plataforma Quito Sin Minería tenían hasta el 30 de octubre para culminar el proceso de recolección de firmas que empezó el 26 de marzo y posteriormente, proceder a la verificación de firmas. Sin embargo, el colectivo denunció que el Consejo Nacional Electoral anuló más del 50% de las firmas, por lo que, pide al CNE una revalidación de las firmas.

***

Benito Bonilla, parte del colectivo Quito sin Minería, en una entrevista para un medio de comunicación, Corape, el pasado 08 de noviembre de 2022, dijo que el plazo para entregar las firmas para consulta popular fenecía el 30 de octubre; sin embargo, recibieron una extensión en el plazo de una semana, para la recolección de más firmas, logrando un total de 420 mil firmas. Esta extensión de plazo se dio por el Paro Nacional de junio y los estados de excepción, decretados por el gobierno por la situación de inseguridad en el país.

Bonilla agregó que el proceso de recolección de firmas fue totalmente transparente y “esperamos que el Consejo Nacional Electoral califique las firmas necesarias para poder convocar a este proceso”. La consulta popular busca frenar los procesos de exploración y explotación minera en el Chocó Andino, donde “existen 12 concesiones mineras que han sido entregadas” y busca también prohibir nuevos procesos mineros en el futuro.

El colectivo Quito Sin Minería recogió cerca de 450 mil firmas a pesar de que por ley sólo debían recolectar 200 mil firmas para llevar a cabo el proceso de la consulta popular en 2023. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral ha rechazado en su mayoría el número de firmas.

No se respeta la democracia ciudadana

Teolinda Calle, procuradora común de la consulta para prohibir la minería metálica en el Chocó Andino, estuvo presente en la verificación de firmas dentro del Consejo Nacional Electoral y asegura que el organismo les ha pedido que las firmas de los formularios sean idénticas a como se registran en la cédula de ciudadanía de las personas firmantes, de lo contrario las firmas quedarán anuladas.

“Hemos hecho un proceso sumamente desgastante, costoso, con la participación de muchísima gente, con mucho apoyo, pero el sistema de validación de firmas del CNE no nos está garantizando la democracia y que nuestra opinión sea tomada en cuenta”, añadió Calle, por lo que, pide que se respete la legítima voluntad ciudadana y democrática.

Cerca de la mitad de las 450 mil firmas entregadas por el colectivo Quito sin Minería han sido anuladas porque las personas firmantes no están suscritas bajo la jurisdicción del cantón Quito y “eso no es problema, pero ¿Qué pasa con las firmas que sí votan en el cantón Quito?”. Según Calle, estas firmas se están anulando porque las firmas de los formularios no son idénticas a las de la cédula. El proceso de validación de firmas ya culminó y el CNE solo aprobó 171 mil firmas. Este número no garantiza que la consulta popular se lleve a cabo, porque para que se desarrolle el proceso son necesarias 200 mil firmas válidas.

El 07 de diciembre próximo, el Consejo Nacional Electoral debe entregar un informe con los resultados oficiales de la verificación de firmas aceptadas. Después de la entrega del informe, Quito sin Minería podrá expresar sus inconformidades. Sin embargo, antes de este plazo, el colectivo pide al CNE que se re-procese la validación de las firmas rechazadas y para ello, ingresaron un pedido a la presidencia del Consejo Electoral para el reprocesamiento de firmas; aunque todavía no han obtenido respuestas.

Asimismo, el colectivo hace un llamado a la ciudadanía para que haga respetar su democracia y verificar si sus firmas fueron anuladas, para eso, han abierto un portal de verificación. “Lo que vamos a hacer es recurrir a todos los recursos legales que tenemos para que se respete el derecho ciudadano de quienes pusieron sus firmas para que se realice la consulta popular”, agregó Calle.

Lo que sucede con el colectivo Quito sin Minería no es un caso aislado. En 2014, el colectivo YASunidos recolectó 727,947 firmas para solicitar una consulta popular para salvar el Yasuní de la explotación petrolera; sin embargo, el 60% de las firmas recolectadas fueron anuladas y la consulta no se dio. Las y los integrantes del colectivo emprendieron una serie de procesos legales, hasta que, en septiembre de 2022, el Tribunal Contencioso Electoral, TCE, ordenó al Consejo de Participación Ciudadana declarar válidas las firmas recogidas por YASunidos en 2014 y dar paso a la consulta en febrero de 2023.