NOTICIAS

Movimiento Indígena se declara en asamblea tras los resultados de la Consulta Popular

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Publicado el 08 de febrero de 2023

La Conaie, Feine y Fenocin se pronunciaron tras los resultados de las elecciones seccionales y el referéndum de 2023. Las organizaciones atribuyen el triunfo del NO a todo el pueblo ecuatoriano y aseguran que tomarán acciones frente a la crisis institucional, política y económica por la que atraviesa el Ecuador.

Además, aseguran que ya no se sentarán a dialogar con el presidente Guillermo Lasso.

***

El presidente de la Conaie, Leónidas Iza, a través de una rueda de prensa convocada en conjunto con las organizaciones Feine y Fenocin, dijo que el rechazo a las preguntas de la Consulta Popular planteada por el presidente Guillermo Lasso, se debe a la lucha de todos y todas las ecuatorianas, la misma lucha que se dio en las calles en junio de 2022, en el paro de 18 días.

Para Iza, que el pueblo ecuatoriano haya dicho NO a la consulta popular, implica que defendió los territorios de los pueblos y nacionalidades afectados por la minería y la extracción de petróleo. También atribuye que la respuesta del país fue en contra del modelo político del primer mandatario, de las privatizaciones, del desabastecimiento del sistema de salud, de la desnutrición de los niños y niñas.

El líder indígena también se refirió al hecho de que el Consejo Nacional Electoral prevé revisar más de 46 mil actas de escrutinio que tendrían inconsistencias, según las autoridades del organismo. Estas actas tendrían que ver con los resultados del referéndum, por lo cual, Iza advirtió que las organizaciones indígenas estarán vigilantes para que las estadísticas no cambien, después de haber escrutado el 98% de las actas.

¿Cual es la posición de las organizaciones frente a la posible muerte cruzada?

Tras la derrota del gobierno nacional en las elecciones seccionales y la consulta popular, desde diversos sectores se ha tocado el tema de una posible muerte cruzada. Ante esa posibilidad, el presidente de la Conaie, Leónidas Iza, señaló que hay varios mecanismos jurídicos desde la renuncia, la destitución del presidente desde la Asamblea Nacional, la muerte cruzada o la expresión popular en las calles, todas legítimas y democráticas.

“En cualquiera de los procedimientos jurídicos, democráticos siempre primará la dignidad. Por ello, en este momento para tener dignidad; hay que tener legitimidad. Miramos una Asamblea que desde adentro ha carcomido, ha dicho que se tiene que acabar. si ya no quieren la Asamblea ¿por qué no renuncian?”. Iza aseguró que tanto la Asamblea Nacional como el Gobierno Nacional no gozan más allá de 10% de aprobación.

En cuanto a la postura de las organizaciones indígenas ante la coyuntura política, Iza mencionó que tanto la Conaie, la Feine y la Fenocin, como sociedades colectivas, decidirán sobre la crisis institucional, económica, gobernabilidad política en una asamblea nacional de los pueblos y nacionalidades. Para ello, a partir del 18 de febrero empezarán a trabajar y a coordinar en conjunto con otras organizaciones, para tomar decisiones frente a la crisis; así como evaluar los acuerdos firmados por parte del gobierno, en octubre de 2022.

Construir un gran acuerdo

El presidente Guillermo Lasso en su mensaje a la nación del 06 de febrero de 2023, dijo “el pueblo ecuatoriano nos ha pedido a todos los partidos y agrupaciones que dejemos de abonar rencillas entre nosotros y nos pongamos de una vez por todas a solucionar los problemas urgentes y concretos de nuestra gente. Este presidente acoge este llamado como ya lo ha dicho en innumerables ocasiones, convoca a toda la dirigencia nacional a construir un gran acuerdo”.

Frente a las declaraciones del primer mandatario, el líder de la Conaie dijo “nosotros no somos juego de nadie ni burla de nadie”. Y señaló que han dialogado un año, dos veces con el presidente, después vinieron los 18 días de movilización donde hubo 9 personas fallecidas durante la movilización; y tres meses más dialogando después del Paro Nacional, por lo que Iza señaló: “¿creen que vamos a volver a sentar en una mesa al presidente de la república que ha mentido mil veces? ¿Creen que vamos a volver a sentarnos frente a las autoridades que jamás tomaron el diálogo como un mecanismo para resolver los problemas?”.