Pedro Donoso: “sí podemos hablar de una muerte cruzada, porque el gobierno no tiene maniobra política”

Entrevistan: Verónica Calvopiña y Gabriela Peralta

Texto: Gabriela Peralta

Pedro Donoso, analista político, en entrevista con Wambra, analizó el panorama político y de gobernabilidad para Guillermo Lasso, luego del referéndum y el proceso electoral de 2023. En esa línea, el analista dijo que el gobierno hace anuncios sin decir nada y que no ha establecido una hoja de ruta de los siguientes pasos a seguir, tras su mensaje a la nación del lunes 6 de febrero, luego de reconocer la victoria del No.

Donoso también dijo que los referendos, en Ecuador, siguen siendo una evaluación de gestión y que, a pesar de las críticas contra las encuestadoras, hay varias que, a la larga, no es que plantearon que no iba a ganar la consulta popular o referéndum, pero hicieron las preguntas adecuadas. Por ejemplo, dijo Donoso, perfiles de opinión, preguntó a finales de diciembre e inicios de enero de 2023: ¿usted ya se decidió por quién votar? y el 74.54%, a finales de diciembre, dijo que no sabía.

Para Donoso, ahora, la gran pregunta es la gobernabilidad. Según el experto, la muerte cruzada es un escenario, a corto o mediano plazo: “sí podemos hablar de una muerte cruzada como un escenario, porque el gobierno no tiene margen de maniobra política”. Dijo, además, que el voto nulo es una expresión de rechazo que ocupa, por ejemplo, en Quito, el cuarto lugar con 13.84%.

Asimismo, en lo que respecta al referéndum, dijo que lo mejor que le pasó al gobierno es haber perdido, puesto que la campaña del referéndum, a favor del SÍ, se creó con la expectativa de que este iba a solucionar los problemas de inseguridad. Eso hubiese subido el nivel de expectativa para el gobierno: “es decir, un SÍ, para el gobierno pudo ser más lapidario a corto o mediano plazo con respecto a la gobernabilidad. La gente hubiera dicho: ‘yo ya voté sí, usted, señor Gobierno, me ofreció que con el SÍ iba a resolver los problemas de inseguridad y siguen existiendo’“.

A decir del analista, la victoria del correísmo, y si ellos pueden manejar la expectativa y realizan una gestión positiva, su regreso al poder nacional no es una quimera, puede ser un escenario bastante factible: “creo que la Revolución Ciudadana, evidentemente, es el gran ganador, pero hay que ver cómo gana. Es decir, cuáles son los detalles con los que gana. No es un triunfo menor, además, en un escenario complejo donde ellos han denunciado persecución, etc. Son resultados que han sorprendido, pero que también te marcan una interrogante: ¿lograrán gobernabilidad?”

Finalmente, Pedro Donoso enfatizó en que el gobierno va a enfrentar procesos de oposición desde los gobiernos locales. Además, dijo que hay otro gran ganador y que ese ganador es Pachakutik, quien invita a pensar y a entender que los procesos electorales son procesos que se derivan de procesos sociopolíticos anteriores.

