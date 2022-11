ENTREVISTAS

Paulina Recalde: 83% de la ciudadanía no cree en el presidente Guillermo Lasso

Entrevistan: Verónica Calvopiña y Gabriela Peralta

Texto: Gabriela Peralta

Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión, en entrevista con Wambra habló sobre la baja calificación a la gestión de Guillermo Lasso. Al respecto, la directora dijo que la encuesta fue aplicada entre el 11 y 12 de noviembre de 2022, a 613 hombres y mujeres de Quito y Guayaquil, de 18 a 65 años. De acuerdo a la información recolectada en la encuesta, Recalde señaló que el 92% de la ciudadanía considera que el país va por el camino equivocado.

Paulina manifestó que el 60% considera que el principal problema es la delincuencia: “en las mediciones que hacemos desde 2005, nunca antes un problema alcanzó tal porcentaje de mención. Es decir, está ocupando casi la totalidad de la inquietud y preocupación de la población, la inseguridad”, dijo. Además, indicó que únicamente el 13% aprueba su gestión y un 12% cree en el presidente. Eso significa que el 83% no le cree.

Asimismo, la directora afirmó que solo el 9% dice sentirse seguro o muy seguro en Ecuador y que el 91% se siente entre inseguro y muy inseguro en el país. “Para hablar de seguridad también hay que mencionar el hito que significó el femicidio de María Belén Bernal, porque afectó no solamente la aprobación a la gestión y credibilidad del presidente Guillermo Lasso, sino que además, significó la principal caída de confianza en la Policía Nacional”, dijo Recalde.

Según la encuesta, la confianza en la Policía Nacional es del 12%, en octubre, “inmediatamente después del femicidio de María Belén Bernal, había alcanzado incluso el 7% de confianza. Esa es la cifra más baja que hemos registrado para esa institución”.

En el caso del vicepresidente sucede lo mismo. Según Perfiles de Opinión, solamente el 12% aprueba su gestión y, a nivel de Quito y Guayaquil, el 22% no sabe qué responder; no tiene elementos para evaluar la gestión del vicepresidente. “En Quito esto es más preocupante porque el 34% no sabe qué decir del trabajo del vicepresidente Borrero”, expresó.

Por otro lado, con respecto a cómo califica la ciudadanía la gestión de los alcaldes de Quito y Guayaquil, manifestó que en Guayaquil, la Alcaldesa Cinthya Viteri tiene el 56% de aprobación a su gestión. “El mes pasado tuvo una crecida al 63%, en agosto tenía 55%, en octubre subió al 63% y luego descendió al 56%. Además, la credibilidad de la alcaldesa se mantiene estable, tiene el 49% de credibilidad.

En cambio en Quito, las cifras son notablemente más bajas. Solamente el 13% aprueba la gestión del Alcalde Santiago Guarderas y solamente el 7% cree en él. Es decir, 89% no cree en el alcalde.

