Captura de Cáceres impulsa más exigencias de justicia frente a femicidios

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Publicado 04 de enero de 2023

Tras la captura en Colombia de Germán Cáceres, denunciado por el femicidio de su esposa, otras víctimas de femicidio exigen respuestas y justicia a las autoridades.

Elizabeth Otavalo, al igual que otras madres, emprendió una búsqueda incansable y junto a los gritos de protesta e indignación de mujeres y feministas, exige respuestas y justicia.

***

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el viernes 30 de diciembre de 2022, que Germán Cáceres fue detenido en el corregimiento de Palomino, en Colombia. La detención de Cáceres se dio bajo labores conjuntas entre la Fiscalía de Colombia y Ecuador, al igual que del CTI y el Ejército Nacional de Colombia. El sujeto, se habría hecho pasar por otra persona en territorio colombiano, lo que le permitió trabajar en un establecimiento comercial.

Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal tras conocer de la detención de Germán Cáceres y el anuncio que de que sería trasladado a Ecuador el 03 de enero de 2023, escribió a través de twitter “luego de 112 días, el principal sospechoso de la muerte de mi hija, el teniente de Policía Nacional Germán Cáceres es capturado en Colombia. Queda en manos de la Fiscalía de Ecuador y la Policía Nacional su seguridad e integridad. Debe decir todo lo que sabe y ser juzgado con todo el rigor de la ley”.

Sin embargo, Otavalo, en una entrevista para Radio Pichincha dijo que no hubo un agente ecuatoriano que le comunicara lo que estaba sucediendo y fue a través del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana que ella supo del traslado de Cáceres hasta Ecuador. Posteriormente, recibió una llamada del ministro de interior, Juan Zapata, quien le dijo: “misión cumplida, se capturó a Cáceres”. Asegura que se quedó completamente fría, “no sabía si alegrarme, llorar. Por un lado sentía la tranquilidad de que ya está capturado y por otro lado, nada ni nadie me va a devolver a mi María Belén”, señala Otavalo.

Aseguró que ya tenía el pasaje comprado para volar hasta Colombia y encontrarse con organizaciones que la apoyarían en su llegada a Bogotá para posterior a eso, acompañar la captura de Cáceres y su llegada a Ecuador. Bernal aseguró que lo hacía “porque tengo miedo por la vida de él, para que él diga la verdad”.

La madre de Bernal denunció las inconsistencias por parte de las autoridades ecuatorianas, pues aseguró que de primer momento le comunicaron que Cáceres cruzó hasta Panamá, Estados Unidos o algún país asiático; sin embargo, dice que “siempre yo tenía esa corazonada de que estaba en Colombia, por eso me comunique con la organizaciones de Colombia y quedamos en que los primeros días de enero nosotros íbamos para allá para solicitar al gobierno, nos ayude”.

Para Lissette Pardo Jijón, abogada penalista, experta en género y presidenta de la asociación de abogadas feministas del Ecuador, el proceso que llevó a cabo la Policía de Colombia fue el correcto, al realizar la expulsión que por términos de tiempo era lo conveniente, por la celeridad procesal. Tanto, la Policía y la Fiscalía colombiana actuaron con la debida diligencia y enmarcadas en los protocolos que existen sobre la expulsión.

Tras su captura, Cáceres fue trasladado a Bogotá y luego expulsado de Colombia. El ex presidente tiene prohibido el ingreso al país por 10 años, contados a partir de la fecha de su salida y contra esa decisión no procede ningún recurso. El ex teniente de policía fue llevado a Ecuador el martes 3 de enero y posteriormente, llevado a la cárcel La Roca, al norte de Guayaquil.

La madre de María Belén Bernal estuvo en el arribo de Cáceres a Ecuador, en el aeropuerto de Tababela, “pero ni siquiera me quisieron dejar entrar. Todo el mundo entró: medios de comunicación, autoridades, todas las instituciones, menos a Elizabeth Otavalo y me dijeron que era para resguardar el debido proceso”, dice.

La abogada Lissette Pardo Jijón, considera que hubo una grave vulneración en contra de Elizabeth al no permitirle la entrada al aeropuerto y el Estado debe tener cuidado con aquello, debido a que ella funge como víctima indirecta y sus derechos están consagrados en el código orgánico integral penal, donde se le establece la participación y comparecencia a las diligencias que como víctima considere necesaria. “Debieron permitirle el ingreso al aeropuerto, quizá no a la lectura de derechos y demás porque se trataba de otra figura, pero no debían evitarle el ingreso”.

¿Por qué Germán Cáceres fue trasladado a La Roca?

Juan Zapata, ministro del interior, aseguró que el traslado de Germán Cáceres hasta La Roca se debe a que después de un análisis realizado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, Snai, consideraron que es la cárcel que ofrece mayores seguridades, donde hay menor número de personas privadas de libertad y donde los horarios de salidas son distintos, por lo tanto, “genera toda la garantía que todos queremos”.

A Elizabeth Otavalo, las autoridades tampoco le habrían comunicado por qué decidieron trasladar a Cáceres hasta La Roca, en la ciudad de Guayaquil. “Indudablemente a las autoridades no les interesa explicar, decir, no les interesa que Elizabeth Otavalo se entere el por qué de cada cosa”. Y asume que los procesos jurídicos se realizarán de manera virtual.

Por su parte, Lissette Pardo Jijón, abogada penalista, experta en género y presidenta de la asociación de abogadas feministas del Ecuador, dice que el tema del traslado es sumamente complicado porque la única base de explicación es que la vida de Cáceres pueda correr peligro en Quito, porque la cárcel que le correspondía por haber sido miembro policial era la cárcel 4, la cual “no es segura”.

Mientras que, la cárcel La Roca se entiende que es la más segura del país; sin embargo, habría que revisar la resolución del juez y por qué se ordenó el traslado hasta la ciudad de Guayaquil. Ahora la Fiscalía debe actuar con la debida diligencia, quizá hacer una nueva reconstrucción de los hechos con Cáceres, plantea Pardo.

Acusación particular contra Cáceres

El 04 de enero de 2023, Elizabeth Otavalo junto a sus abogados: Jesús López y Galo Quiñonez presentaron la acusación particular en la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer o miembros del Núcleo Familiar, en contra de Germán Cáceres y del subteniente, Alfonso C. el tercer procesado por el femicidio para que la justicia haga lo que le corresponde, dijo la madre de María Belén en una rueda de prensa.

En contraste, el abogado Galo Quiñonez dijo que la acusación particular presentada se hizo con el fin de tener un proceso penal activo. Quiñonez dice que buscan que en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se tenga una actividad penal al igual que fiscalía, no solo como víctimas sino como acusadores particular, es decir, tener voz, voto, pasar a la etapa de juzgamiento y en calidad de víctimas y acusadores poder cuantificar la reparación integral en favor de las víctimas.

En cuanto a la acusación en contra del subteniente Alfonso C., Quiñonez dijo que es una de las personas que está vinculada al proceso penal y que, en este momento: “nosotros contamos con los elementos de convicción necesarios y suficientes para poder acusar. Estamos a la espera de Cáceres de una ampliación de versión para dilucidar la participación de la cadete Josselyn S. y lo que queremos es actuar con verdad y justicia”.

La Fiscalía tiene la potestad pública del Estado de acusar y de ser así Elizabeth Otavalo junto a sus abogados acusarán a la cadete, caso contrario no. “No se quiere castigar a nadie, se quiere buscar la verdad de todos los ecuatoriano”, dice Quiñonez.

Por otro lado, señaló que Germán Cáceres puede acogerse al silencio; sin embargo, aseguró que como abogados tienen más de 34 elementos de convicción que en la audiencia de juzgamiento se pueden convertir en pruebas, por lo que, no es necesario que Cáceres hable o no, aseguró Galo Quiñonez.

Por su parte, Elizabeth Otavalo, en entrevista, dijo que no ha encontrado tranquilidad solo con la captura de Cáceres, ella necesita que el proceso esclarezca los hechos del 11 de septiembre en la Escuela Superior de Policía y saber si existieron otras personas que intervinieron en el femicidio de Bernal.

Otras víctimas que exigen justicia y celeridad en sus procesos

Tras la captura de Germán Cáceres, familiares y amigos de Lisbeth Baquerizo, víctima de femicidio en diciembre de 2020, piden que Luis Hermida, esposo de Lisbeth y principal acusado de su muerte, sea detenido.

Según la cuenta de twitter en defensa de Lisbeth, la Policía Nacional sabe dónde está pero “les pagan por no capturarlo, sus padres financian su fuga por eso no necesita trabajar como con Germán Cáceres y eso lo saben los jueces”.

La madre de Lisbeth Baquerizo, Kathy Muñoz, en un vídeo increpó al presidente Lasso y a las autoridades policiales exigiendo la captura de Luis Hermida, quien continúa prófugo de la justicia desde el 2020. Muñoz también aseguró que todas las víctimas de femicidio merecen justicia, así como la familia de María Belén Bernal y que en su caso ya son dos años y todavía no tiene respuestas.

Kathy Muñoz acusó de corrupción a los jueces Johan Briones y José Macias Flores, pues asegura que levantaron la prisión preventiva en contra de los padres de Luis Hermida, a pesar de las pruebas en su contra. Asimismo, familiares y amigos de la colectiva Madres Coraje también exigieron celeridad en las investigaciones a la Policía Nacional y justicia en casos de femicidio.