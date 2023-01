NOTICIAS

Conaie y Frente Antiminero evalúan acciones en los territorios ante el avance de la minería

Publicado el 05 de enero de 2023

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

La Conaie y el Frente Antiminero realizaron una rueda de prensa para informar sobre las acciones en defensa de los territorios de pueblos, nacionalidades y campesinos frente al avance de la minería a gran escala en el país. Diversas organizaciones conformaron el Frente Nacional Antiminero y convocaron a una asamblea nacional por la defensa de los territorios, la naturaleza, el agua y la vida.

En la rueda de prensa también se anunciaron posibles medidas de radicalización por el incumplimiento de los acuerdos en las mesas de diálogo entre el Movimiento Indígena y el gobierno nacional con respecto a la moratoria minera y petrolera. Entre estas medidas, anunciaron un paro preventivo en todo el territorio donde están asentadas las mineras. Esas posibles medidas serán evaluadas en la asamblea nacional del 12 de enero de 2023, en la provincia de Cotopaxi.

***

En defensa de los territorios de pueblos, nacionalidades indígenas y campesinas ante el avance de la minería, la Conaie en coordinación con el Frente Antiminero realizaron el 05 de enero de 2023, una rueda de prensa para expresar su preocupación por el incumplimiento de los acuerdos de la mesas de diálogo entre el Movimiento Indígena y el gobierno nacional. Las mesas de diálogo se desarrollaron desde julio hasta octubre de 2022, tras los 18 días del paro de junio.

Lola Piyahuaje, vicepresidenta de la Confeniae, dijo: “en nuestros territorios la minería realmente nos afecta, es muy complicado. Nosotros hemos estado en resistencia, hemos ganado casos como el de Sinangoe, que fue un proceso de lucha”. Así, recordó que en 2022, el pueblo Shuar Arutam de la comunidad ganó una acción extraordinaria de protección y con ello, la Corte Constitucional dictaminó la existencia de vulneración de derechos a la consulta previa libre e informada y se retiró la licencia ambiental del proyecto minero Panantza – San Carlos, que se ubicaba en Nankints, una comunidad de la provincia de Morona Santiago, un área rica en minerales, principalmente cobre.

Piyahuaje continuó explicando que más allá de la contaminación a la naturaleza, la minería también los divide. Según la dirigenta, los proyectos les genera conflictos internos, ocasiona aculturación que afecta a jóvenes, mujeres; también aseguró que “el alcoholismo se ha insertado en nuestros pueblos y nacionalidades, la drogadicción. Incluso existe la violencia intrafamiliar en los territorios por la inserción de las empresas mineras. Por tanto decimos al Estado ecuatoriano ¡No más minería!”.

El asambleísta de la bancada de Pachakutik, Ángel Maita, dijo que las regalías de la minería a cielo abierto no son suficientes para reparar el daño que causa a la naturaleza, a los ríos, la flora y fauna. “Por lo tanto, como pueblos y nacionalidades debemos cuidar la naturaleza porque la minería a cielo abierto trae grandes consecuencias a la salud. Estas compañías que vienen a nuestro país es porque no pueden sacar el oro de sus países de origen”, agregó.

Desde el Frente Nacional Antiminero, Luis Corral, aseguró: “el gobierno de Lasso está traicionando los acuerdos de paz de manera sistemática. En el proceso de diálogo se negaron a hacer procesos fundamentales como la moratoria en los procesos de exploración para entrar en un proceso de auditoría integral; la suspensión de la entrega de nuevas concesiones mineras; apertura del catastro minero”.

Según Corral, el 08 de diciembre debió instalarse la mesa técnica de evaluación integral, pero fue suspendida sin ningún motivo. En la mesa se estudiarían los impactos de los proyectos mineros como el Cóndor Mirador, en Tundayme y otros, para saber qué pasa con la riqueza, ya que una vez “triturada la Cordillera del Cóndor se la llevan a Machala y desde allá fuera del país y no sabemos qué ni cuántos minerales se llevan. No sabemos absolutamente nada”.

Corral también aseguró que el 22 de diciembre de 2022, se firmó un proyecto de explotación minera en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar; una zona de importancia hídrica para la provincia de los Ríos y Bolívar y que es además, proveedora de grandes rubros de exportación para el país. Mientras que, entre el 24 y 25 de diciembre se firmó el contrato de explotación en Warints, territorio del pueblo Shuar Arutam, en la Amazonía ecuatoriana.

Freddy Díaz, presidente del Frente de defensa del agua, la vida y la naturaleza del cantón Las Naves, en la provincia de Bolívar, dijo que desde hace 15 años, los mineros ingresaron al territorio engañando y mintiendo a la gente y desde entonces, la comunidad lleva resistiendo. Actualmente es de su conocimiento que el gobierno firmó un proyecto de explotación minera, aunque aún no tienen la información suficiente, aseguró que no permitirán actividades mineras en su territorio.

Díaz señaló que el cantón es productivo y se da uno de los mejores cacaos del mundo como el fino de aroma, el cacao CCN; al igual que 18 variedades de cítricos como las naranjas que son de consumo de todo el territorio ecuatoriano. “Damos trabajo no solo a la gente que está en el cantón, sino a gente de otros territorios: Ventanas, Guayaquil. Nosotros no tenemos problemas como ellos quieren hacer ver, de que no hay trabajo, de que somos pobres. Es absurdo pretender mentir que al llegar la minería salvará a la gente que no tiene trabajo, cuando lo que va a suceder es que van a destruir la economía de quienes vivimos en Las Naves”.

Por su parte, Leónidas Iza, presidente de la Conaie, explicó que debido a la falta de cumplimiento por parte del gobierno nacional en cuanto a las actividades mineras, lo que genera es un “nuevo proceso de estallido social que no terminará en las mesas de diálogo, sino en la radicalización en la lucha por defender la democracia, la vida, los territorios de los pueblos indígenas. Todo este proceso de conflicto social es absoluta responsabilidad del gobierno nacional”.

Iza recordó a las personas asesinadas en los territorios por defenderlos y dijo que en caso de presentarse otros asesinatos de defensoras y defensores de la naturaleza, será absolutamente responsabilidad del gobierno nacional porque no ha escuchado, entendido ni respetado los acuerdos de las mesas de diálogo.

Según datos recogidos por las organizaciones y presentados en la rueda de prensa, muestran que la minería apenas da 6 mil 699 empleos directos; es decir, menos del 0.46% de empleos de acuerdo a la población económicamente activa. En cambio, la agricultura ampliada, solo en la ganadería más de un millón de familias viven de la producción ganadera y lechera, aseguró el líder indígena.

La minería es uno de los cinco rubros más importantes del país, después del petróleo, el banano y el camarón; es decir, representa el 5.68% de las exportaciones totales nacionales alcanzando los 21.000 millones de dólares. En cambio, los impuestos pagados por las mineras son significativamente menores a los rubros que alcanzan por la explotación de minerales. Así, en 2020, los impuestos recaudados a las empresas mineras fue de 42.7 millones de dólares, para el 2021, fue de 51.9 millones y en 2022, la recaudación fue de 80 millones de dólares.

A lo que el líder indígena, Leónidas Iza explicó que por ley, el rubro de impuestos para las exportaciones mineras corresponde al 5%. Es decir, que si se registran 21.000 millones de dólares por exportaciones, lo que debe quedar en el país son más de 600 millones de dólares en impuestos.

Según Iza: “Los que exportan son empresas transnacionales que han utilizado la normativa del país y el gobierno ha garantizado que estas empresas no paguen impuestos, simplemente que exporten toda la materia y las ganancias van para las empresas”. Mientras que la contaminación se queda en los territorios explotados y afecta a las comunidades indígenas y campesinas.

Asamblea nacional en defensa de los territorios

En la rueda de prensa, la CONAIE y el Frente Antiminero informaron que el 12 de enero, en Latacunga se desarrollará una asamblea nacional de lucha contra la minería en Ecuador. Por lo cual, Leónidas Iza hizo un llamado a las organizaciones de base, luchadores y luchadoras de territorios y colectivos para generar estrategias para enfrentar la minería.

En esta asamblea se tomarán algunas resoluciones relativas a las estrategias de defensa de los territorios, mecanismo jurídicos para llevar a nivel nacional e internacional. También indicaron que estas jornadas se analizará una posible fecha para un paro preventivo en todos los territorios donde están asentadas las mineras.

“Estamos dispuestos a dar nuestra vida, pero jamás acabarán con la ecología, el agua, la vida, la agricultura de la que dependemos millones de ecuatorianos en este país”, concluyó Iza.