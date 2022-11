NOTICIAS

Nos crecieron alas: la movilización feminista se toma la calle por el 25 de noviembre

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Publicado 24 de noviembre del 2022

En Ecuador, cada 28 horas una mujer es asesinada por razones de género. Solo desde el 01 de enero hasta el 15 de noviembre la Fundación Aldea registró 272 feminicidios, lo que se consideran las cifras más altas de violencia contra las mujeres desde que se tipificó el delito de femicidio en Ecuador. Asimismo, el INEC muestra que 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género. Estás alarmantes cifras han generado que las mujeres, feministas y las disidencias sexuales se mantengan en movilización para gritar: ¡Basta de violencia contra las mujeres!

Por tales motivos, el 25 de noviembre, en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones, colectivas de mujeres, feministas, disidencias, estudiantes se movilizan a nivel nacional y realizarán varias acciones.

***

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora todos los 25 de noviembre desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas lo estableció en 1999, en memoria de las hermanas María Teresa, Patria y Minerva Mirabal; tres hermanas de República Dominicana que fueron asesinadas en la dictadura de Rafael Trujillo. Estas tres mujeres son conocidas como las hermanas mariposas porque era el nombre que usaban para la resistencia en contra de la dictadura.

Después de 62 años de su muerte, las alas de las hermanas mariposas vuelven a resurgir.

“Nos crecieron alas”

El 25 de noviembre de 2022, en Ecuador se desarrollan varias marchas y actividades en distintas provincias del país bajo la consigna “Nos crecieron Alas”. Esta fue una compaña compartida por algunas organizaciones y colectivas, cuya imagen principal es una mariposa. La plataforma Trenzando Feminismos, a través de su cuenta de facebook, menciona que la idea de la campaña “Nos crecieron Alas”, se remontan al Primer Encuentro Feminista Latinomeriacano y del Caribe, celebrado en Bogotá en 1981, en memoria de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, las hermanas mariposas.

Asimismo, la plataforma recalca que en el contexto de violencia y persecución a los y las defensores de derechos humanos y feministas por parte del gobierno nacional de Ecuador: “tomamos este símbolo para recordar que nunca más una defensora será asesinada o perseguida, nunca más dictaduras fascistas. Por la memoria de las víctimas de femicidio, por las sobrevientes que están en las escuelas, colegios, universidades enfrentando la violencia, por las que viven acoso en sus espacios laborales y en las calles, por las que no pueden acceder a un aborto en condiciones dignas”.

Por tales motivos, mujeres y colectivas de las provincias de Loja, Imbabura, Azuay, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Galápagos y otras se activan en contra de las violencias. Entre las actividades a realizar están:

Las mujeres de Saraguro se toman el espacio público

Martha Macas, parte del pueblo Saraguro y de la colectiva Warmikuna, dice que desde el 2019, las mujeres se organizan para trabajar en favor de sus derechos, cuestionándose el poco acceso con el que cuentan para la educación y en contra de la dicriminaciòn que viven las mujeres indígenas y de la ruralidad; situaciones que imposibilitan su empoderamiento.

Con base a esos antecedentes, el 25 de noviembre, las mujeres de Saraguro realizarán un plantón en el Parque de las Culturas, a las 18:00, dónde están invitados “nuestros ñaños y ñañas”, con la finalidad de recordar a todas las mujeres que sufren violencia y murieron a manos de sus feminicidas. De igual forma, realizarán una “chakana” con velas de diversos colores por la memoria de todas.

Las personas que se sumen al plantón deberán llevar marcadores, cartones, tela o pintura para realizar consignas y luego tomar las calles. Las consignas serán colocadas en lugares estratégicos como el Monumento del Sombrero, el Parque de la Madre y en el Parque Saludable de Saraguro para que las personas que transitan por las zonas vean que las mujeres “estamos generando acciones para eliminar las diversas violencias que padecen nuestros cuerpos, cuerpas y nuestras vidas”.

Para Martha, es importante seguir fortaleciendo el cambio generacional que están viviendo en su territorio y es importante que todas se junten a la acción del 25 de noviembre por todas las niñas y mujeres que están siendo violentadas en Saraguro.

Galápagos presupuesto para atención a casos de violencia

Nicollette Maquilon, representante del movimiento Mi Diario Grita en Santa Cruz Galápagos, donde se realizará un feria en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer. Durante la actividad el colectivo Movimiento Activista de Galápagos de Mujeres en Alertas, Magma, estará realizando actividades de semáforo para reconocer la violencia.

En este evento participa el colectivo Mi Diario Grita, Tejiido Violeta con el apoyo del centro cultural Cenda y la Reserva Marina de Galápagos. También desarrollarán una marcha a las 17:00, que saldrá desde el mercado Miraflores hasta el Parque San Francisco en Santa Cruz. Ahí leerán testimonios, manifiestos y habrá presentaciones artísticas.

Según Nicollette, sus principales demandas son la atención oportuna a las víctimas, “estamos exigiendo una unidad de flagrancia, con equipo técnico porque no hay peritos. También queremos presupuesto porque no hay personal capacitado ni quien capacite”. Al no contar con los peritos, la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz-Galápagos es quien se encarga de hacer el peritaje en psicología y al entorno social.

Sin embargo, según la colectiva, cuando “la psicóloga está de vacaciones, no se puede hacer la pericia y la víctima se va a un juicio sin tener los elementos más importantes. Es bastante complejo. En el MIES, solo trabajan cuatro personas y en los casos de violaciones a niñas, embarazadas forzados o violencia dentro de sus mismas casas no hay a donde ir”. Por lo tanto, para Nicollette es importante que se implementen casas de acogida para albergar y atender a las niñas, mujeres violentadas y sus hijos e hijas.

Santo Domingo en contra la impunidad de la violencia

Jenny Zamora es vocera y tesorera de la colectiva Tsá Fem en Santo Domingo. Esta agrupación cuenta que realizarán un tendedero de denuncias en el Parque Central a las 10:00. Para esa acción previamente, a través de la red social instagram, recogieron denuncias por violencia digital, sexual, física, psicológica, obstétrica y de otro tipo, para hacerlas públicas mediante su exposición en el tendedero. Las historias fueron recogidas de manera anónima para cuidar y precautelar la integridad y vida de las víctimas.

Desde la colectiva, hacen un llamado a otras mujeres y disidencias a unirse a las acciones del 25 de noviembre, pues les preocupa que en el 2022 la violencia contra las mujeres se haya intensificado y que cada 28 horas una mujeres sea asesinada por razones de género. A esta problemática se suman los ocho trans femicidios que la Fundación Aldea ha registrado en su mapa de feminicidios desde el 01 de enero hasta el 15 de noviembre.

Según Zamora, sus principales demandas de las mujeres de Santo Domingo giran en torno a que el presupuesto para la erradicación de la violencia contra la mujer, que está siendo gestionado por la Secretaría de Derechos Humanos, se ejecute de manera adecuada y que el Estado se encargue de devolver el “presupuesto inicial para casas de acogida, brindar servicios adecuados a víctimas y sobrevivientes de violencia”. Por otro lado, buscan generar visibilidad sobre la violencia de género y el machismo, para que la ciudadanía incluidos los niños y niñas que estén atravesando por algún tipo de violencia, puedan buscar ayuda.

“No solo buscamos crear conciencia social, sino crear un espacio donde podamos expresarnos y ser más libres y luchar por tener mejor bienestar para nosotros, nosotras y nuestras familias”, mencionó la activista.