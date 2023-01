NOTICIAS

87% de niños y niñas en orfandad tras femicidios de sus madres no reciben bono del Estado

Publicado el 09 de enero de 2023

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Familiares de mujeres víctimas de femicidios denuncian que los hijos e hijas huérfanas, como consecuencia de la violencia femicida, no han recibido el bono de orfandad previsto en la ley.

Las y las familias en conjunto con Fundación Aldea expresan su preocupación ante la problemática y hacen un llamado de atención a las autoridades del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, exigiendo protección y reparación para esos niños, niñas y adolescentes. De igual forma, la asambleísta Jahiren Noriega mantuvo una reunión con Esteban Bernal, ministro del MIES, para tratar esta problemática.

***

Nicoletta Marinelli, comunicadora de la Fundación Aldea y encargada del proyecto Flores en el Aire, que acompañan a familias de las víctimas de femicidios, dice que desde la fundación y la sociedad civil están pidiendo reparación integral para todos los hijos e hijas que se encuentran en situación de orfandad por femicidio. Se contabilizan que a nivel nacional, hay cerca de 1500 niños, niñas y adolescentes que han quedado huérfanos desde que se tipificó el femicidio como delito en 2014.

Jahiren Noriega, asambleísta por la provincia de Pichincha por UNES, cuenta que a su despecho llegaron denuncias de abuelas que están al cuidado de niños, niñas y adolescentes, en situación de orfandad por femicidio, que no reciben el bono dispuesto en 2019. Este bono fue aprobado en el Decreto 696, firmado por el ex presidente Lenin Moreno, y modificado por medio del Decreto 370, firmado el 08 de marzo de 2022, por el presidente Guillermo Lasso.

El nuevo decreto cambia los requisitos y condiciones para la entrega del bono a niños, niños y adolescentes en situación de orfandad como consecuencia de la muerte violenta de su progenitora. Es decir, ahora el bono se entrega una vez abierta la investigación previa por femicidio, asesinato, homicidio, violación con resultado de muerte de la madre. Anteriormente, el bono era recibido al generarse una sentencia ejecutoriada.

Por lo que estos niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir los bonos y el MIES es el encargado de garantizar esa medida, como una de las formas de reparación que merecen los familiares de las víctimas de femicidios. Marinelli asegura que la entrega de los bonos no se está haciendo y eso responde muchas veces a trabas burocráticas y porque el MIES no tiene un acercamiento con las familias.

De los 1500 niños, niñas, adolescentes, registrados por la Fundación Aldea que deben recibir el bono de orfandad, sólo 194 han recibido este bono; es decir, menos del 13% de los casos. Lo que para la asambleísta Noriega representa una grave vulneración de derechos y explicó que el ministro del MIES, Esteban Bernal, en comparecencia en la Asamblea Nacional, mencionó que este bono no aplica para casos de feminicidio, anteriores al 2019, puesto que desde ese año empezó a regir la medida.

Sin embargo, según Noriega, en la información brindada por el Ministerio de Inclusión, se registran bonos entregados a los y las niñas y adolescentes en orfandad desde 2014, en cuyos casos existe una sentencia ya ejecutoriadas. “Por lo que el argumento de que no se les puede entregar a todos los niños, niñas y adolescentes por un tema de irretroactividad, es falso. Además considerando que el interés del niño o niña es el que debe primar”, asegura la asambleísta.

Desde el colectivo Madres Coraje, quienes luchan por justicia para sus hijas, víctimas de femicidio en Ecuador, denuncian que “En el MIES me dicen que el bono solo se da a los femicidios desde abril del 2019 y no se toma en cuenta a los femicidios desde 2015, pedimos al ministro Bernal que el bono se dé a todos los niños huérfanos”.

Según la asambleísta Jahiren Noriega, casos como esos hay varios y son las abuelas quienes deben velar por el bienestar de los, las niñas y adolescentes en orfandad. “Han tenido que vender todo lo que tienen para tener recursos en la búsqueda de justicia”. En un trabajo articulado entre la organización feminista Surkuna y Fundación Aldea están agotando todas las vías judiciales, de fiscalización y vías institucionales para lograr un compromiso por parte del MIES con los hijos e hijas de las vícitmas de femicidios.

A todo esto se suma, la serie de requisitos para poder acceder al bono de orfandad como cédula de identidad de los y las niñas en condición de orfandad, al igual que de la persona que tiene su custodia que por lo general son las tías, abuelas, hermanas; papeleta de votación y si no ha cumplido con el requisito, deben acercarse a solicitarlo y por ende pagar la multa, una cuenta de banco en BanEcuador con un depósito inicial de $20, citas en el sistema de salud pública. Todos estos requisitos representan costos altos que las familias de las víctimas de femicidios no pueden cubrir por sus condiciones de empobrecimiento y no tienen un acompañamiento por parte del MIES para desarrollar los procesos.

En consecuencia, el MIES tampoco cuenta con información oficial del número de niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad, cuáles son sus edades, dónde viven, con quién viven, asegura Marinelli, por lo que cuestiona el accionar del ministerio y exigen celeridad en los procesos.

Niños, niñas y adolescentes impactados por la violencia femicida

“Detrás de cada femicidio hay familias que están impactadas por la violencia extrema. Esos hijos e hijas han vivido la peor pesadilla de su vida que presenciar el delito, ver a su madre muerta de la peor manera, muchas veces el femicida es su propio padre, una pareja, conviviente una persona cercana. Es un trauma para los chicos y chicas, debemos actuar y atender urgentemente a esos niños y niñas”, dice Nicoletta Marinelli, comunicadora de la Fundación Aldea.

Por lo cual desde Fundación Aldea exigen al MIES no solo la entrega de los bonos de orfandad, sino el acompañamiento psicológico y psicosocial que requieren los hijos e hijas de las víctimas de femicidios, debido a que lo estipulado para cada niño, niña y adolescente no es suficiente para cubrir todas sus necesidades.

Los valores de los bonos varían de acuerdo al número de hijos o hijas de las víctimas, si es solo una o uno recibirá $125.33, cuando sean dos recibirán $183.30 y cuando sean tres el valor será de $230.48. Frente a esto la asambleísta por Pichincha, Jahiren Noriega, explica que están pidiendo al ministro del MIES, Esteban Bernal que revise los montos ya que, estos deben ser iguales para todos, es decir, a partir del segundo hijo e hija el monto debería ser de $250 y así sucesivamente.

Por ello, Noriega el 06 de enero de 2023, mantuvo una reunión con el ministro de inclusión donde puso en conocimiento toda la información levantada en conjunto con la organización femionista Surkuna y la Fundación Aldea. Además pidieron que se revisen los valores de los bonos para que sean modificados y sean iguales para todos los niños, niñas y adolescentes. De igual forma, que los requisitos no sean tan burocráticos y puedan desarrollarse con celeridad.