ENTREVISTAS

Leonidas Iza: Balance del 2022, Paro Nacional y las mesas de diálogo



Entrevistan: Verónica Calvopiña y Gabriela Peralta

Texto: Gabriela Peralta

Publicado: 29 de diciembre 2022

Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, en entrevista con Wambra, realizó un balance del 2022, el Paro Nacional de junio y las mesas de diálogo que se abrieron posterior a eso. Al respecto, el presidente señaló que todas las luchas tienen respuestas concretas y que en los 18 días de movilización, en junio de 2022, se llegó a un sinnúmero de acuerdos con el Gobierno Nacional: “el presupuesto para educación, salud, subsidio de la úrea, de los combustibles, presupuesto para la condonación de deudas, etc. En total, aproximadamente, llega a mil millones de dólares todo esto que se consiguió”, dijo. Sin embargo, también indicó que el gobierno se está yendo en contra de su propia firma al no cumplir con los acuerdos.

Asimismo, Leonidas Iza se refirió al Plan de Seguridad, donde, a decir de Iza, se impone una lógica desde el gobierno nacional para poner a las Fuerzas Armadas a cuidar a los sectores privados transnacionales con el dinero de los ecuatorianos: “Esa plata, al día de hoy, significa, aproximadamente, entre 2. 500 a 3 mil millones de dólares en el gasto militar y policial”. En esa línea, el presidente de la CONAIE expresó que, al cierre del año, la legitimidad de las autoridades: presidente de la República, Asamblea Nacional, Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo Nacional Electoral, tiene un desgaste absoluto.

Frente al desgaste de las autoridades, Leonidas Iza manifestó que es un tiempo de desesperanza: “viven toda la vida de los subsidios de los ecuatorianos todos los sectores económicos de este país, pero cuando pedimos que garanticen el subsidio para las economías más devastadas, más sensibles, ahí si dicen están pidiendo limosna”, enfatizó.

Por otro lado, en lo referente a la consulta popular, Iza dijo que esta no resolverá el problema de la delincuencia, ya que, a decir del presidente de CONAIE, no están topando las cabezas grandes del narcotráfico y, muchas veces, la narcopolítica son los generales, las autoridades del Estado, empresarios y grupos económicos metidos en ese negocio: “le decimos al Gobierno Nacional que en este país no se va a resolver la delincuencia poniendo más policías y militares en las calles”.

Finalmente, Leonidas Iza indicó que la agenda central de la CONAIE tiene cinco ejes para 2023: Fortalecer su capacidad de implementación de los derechos a nivel territorial, defender su territorio, identidad cultural, educación intercultural y autogobierno: “lo único que pedimos es que respeten los territorios en donde estamos instalados. Vamos a fortalecer la capacidad de relación con otros sectores populares del Ecuador. Haremos una agenda internacional con los 873 pueblos a nivel continental que sufrimos los mismos problemas: territorios devastados, ingreso de monocultivos, la discriminación, el racismo, etc. Vamos a insistir en la implementación de un estado plurinacional”.

