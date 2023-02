ENTREVISTAS

Diana Atamaint: “Incluso volvió a cero el recuento de las actas con inconsistencias de la consulta popular”

Entrevistan: Verónica Calvopiña y Jorge Cano



Texto: Gabriela Peralta

Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), realizó un balance del Referéndum y del proceso electoral 2023. Además explicó cómo avanza el proceso de consulta popular de Yasuní y Quito Sin Minería. Al respecto, la presidenta dijo que el escrutinio nacional, dentro de los plazos previstos, ha avanzado en las 23 provincias y que queda pendiente Guayas y la junta del exterior. Con eso se concluiría el escrutinio.

Asimismo, Diana Atamaint señaló que los votos consignados por la ciudadanía, expresado en las urnas, no fue violentado y que sigue resguardado por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas: “incluso se volvió a cero el recuento de las actas con inconsistencias de la consulta popular”.

“Estos ejercicios de hacer exit poll a boca de urna, hacer sondeos, estimaciones, proyecciones, todo lo que fuera cálculos previos a que sean contados los votos de manera efectiva, expresado en las urnas y que le corresponde a la autoridad electoral, son válidos y creo que es parte de un país democrático. Sin embargo, hemos advertido que ya en algunos procesos electorales estas estimaciones no se acercan a la realidad e incluso superan sus propios márgenes de error que tienen y eso genera mucha incertidumbre en la ciudadanía por lo que tendría que ser debatido las reglas más estrictas para que mejoren sus metodologías y revisen sus prácticas.

“Todos los ecuatorianos estamos preocupados del número de organizaciones políticas que están calificadas para participar en un proceso electoral, que en este momento, superan las 270 organizaciones políticas y creo que sí hay que hacer una revisión casa adentro, tanto el CNE, como las organizaciones políticas y revisar porque esto sí es una preocupación de la ciudadanía, la proliferación de organizaciones políticas, sobre todo, de carácter local. Entonces, creo que es momento de empezar a pensar en mecanismos para un mejor control y mejores herramientas para el CNE. Por ejemplo, dos podrían ser debatidas. La primera, ser más estrictos en la calificación, en número de firmas que tienen que presentar las organizaciones políticas para su reconocimiento dentro del registro de organizaciones políticas. Otra iniciativa puede ser revisar de forma más estricta el número de porcentajes, el número de votos conseguidos, el número de autoridades que logra obtener la organización política, porque no me parece correcto que una organización política que no tiene una sola autoridad de carácter provincial o nacional, siga con una vigencia de su personería jurídica.

Finalmente, un mecanismo más operativo que ya lo estamos trabajando y que ya el Código de la democracia nos ha dado esa posibilidad, es el control más estricto de la revisión de firmas para que no se vean esas sorpresas de que no es mi firma, no corresponde a la que yo tengo en la cédula, nunca firmé, sino hacer un control biométrico a través de la huella digital que en eso sí nadie se puede equivocar. Ojalá en el menor tiempo posible podamos presentarlo al país como mejoramiento de nuestros servicios, trabajo y productos que debemos ofrecer dentro de nuestras competencias.

Finalmente habló sobre la Consulta referente a la minería en Quito y sobre el Yasuní. Respecto del primer punto señaló: “Este es un proceso que ha tenido toda la apertura de la autoridad electoral. Se ha trabajado con el Colectivo Quito Sin Minería de forma conjunta, transparentando y aceptando que estén presentes sus diferentes delegados para que miren el proceso de verificación de firmas y ha terminado con total éxito. Ha logrado reunir el número de firmas para proceder a una consulta popular. Ahora corresponde nosotros notificar al Distrito Metropolitano De Quito para que nos entregue información de las áreas y de esa manera tener exactamente el número de recintos y saber a dónde exactamente se va a consultar. Luego de tener esa información, convocaremos a consulta”

Y sobre la onsulta del Yasuní “Esa consulta que no se dio en años pasados, llegó al Tribunal Contencioso Electoral, el mismo que ha sido remitido a la Corte Constitucional. Dependiendo de la respuesta de la Corte, el CNE, tendrá que trabajar sobre el tema”