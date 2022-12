ENTREVISTAS

Paola Pabón: “Nuestra aspiración es el Warmi Pichincha en Cayambe y Pedro Moncayo”

Entrevistan: Verónica Calvopiña y Gabriela Peralta

Texto: Gabriela Peralta

Publicado: 07 de diciembre 2022

Paola Pabón, Prefecta de Pichincha, en entrevista con Wambra habló sobre su gestión con la prefectura y Warmi Pichincha. Al respecto, Pabón dijo que en los tres años de gestión, a pesar de las dificultades que ha tenido, incluidos tres recortes presupuestarios por parte del Gobierno Nacional a los gobierno locales, se han fortalecido en lo institucional y en lo personal.

La Prefecta de Pichincha contó, además, que crearon la Dirección de Género porque “es necesario tener institucionalidad para lograr transversalizar el tema de género en la institución y en la provincia”. En medio de la pandemia, en marzo de 2020, abrieron el primer centro Warmi Pichincha, un centro que brinda atención y contención a mujeres que han sufrido violencia. Su atención se centra en el servicio psicológico, trabajo social y la asesoría jurídica.

Las abogadas de Warmi, este año ganaron su primera sentencia de femicidio: “esta fue una sentencia que se logró en el Noroccidente de Pichincha. Realmente el femicidio ocurrió en una de las provincias del Distrito Metropolitano de Quito, pero se atendió jurídicamente en San Miguel de los Bancos”, explicó la prefecta.

Además, Paola Pabón expresó que a veces se cree que frente a la realidad de la violencia no hay nada que hacer, por ello, envió un mensaje a las mujeres: “la violencia no es normal, la violencia se puede combatir. Es necesario atenderla no como un problema familiar interno porque es un problema de salud pública y, como tal, debe haber inversión del Estado, presupuesto y política pública”, dijo.

Por otro lado, la prefecta indicó que su meta es tener un Warmi Pichincha por cantón y servicios adecuados a la cultura de las mujeres: “nuestra aspiración es el Warmi Pichincha en Cayambe y Pedro Moncayo, pero que pueda ser kichwa hablante para que nuestras mujeres puedan llegar tranquilas, cómodas, puedan hablar en su idioma y se sientan acogidas. También es importante abordar el tema de las nuevas masculinidades”, explicó.

Finalmente, Pabón indicó que a corte del 25 de noviembre, en los seis centros Warmi Pichincha han atendido a más de 25.744 mujeres, 125 mujeres semanales. Los centros están ubicados en la Plaza de la República, en el Parque de Conocoto, Parque de Calderón, Junta Parroquial de Alangasí, en San Miguel de los Bancos y también en Solanda.

La entrevista en: