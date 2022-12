ENTREVISTAS

Sybel Martínez: “Niñas y adolescentes sobreviven en sus escuelas y ningún hecho educativo se produce donde se respira miedo”

Entrevistan: Verónica Calvopiña y Gabriela Peralta

Texto: Gabriela Peralta

Publicado: 07 de diciembre 2022



Sybel Martínez, abogada y activista feminista, en entrevista con Wambra, habló sobre la violencia sexual en los espacios educativos, haciendo referencia a la denuncia de abuso sexual presentada por una joven estudiante del Colegio Provincial de Pichincha, ubicado al sur de Quito. Al respecto, la activista indicó que el hecho se produjo el 17 de noviembre y que apenas para el 23 de noviembre hubo una denuncia en Fiscalía. Además, señaló que en la institución ya ha habido denuncias de acoso escolar, de hostigamiento académico y también de uso y abuso de drogas y alcohol.

En esa misma línea, Sybel Martínez señaló que la Ministra de Educación, María Brown, no ha arbitrado las medidas necesarias a efectos de cambiar esta realidad en las escuelas. También explicó que no se está viendo esta situación en su real dimensión y que los casos que salen a la luz como este o el del Colegio Dillon, cuando la adolescente fue violada en el transporte escolar, son la punta del iceberg de situaciones mucho más complejas: “los niños, niñas y adolescentes sobreviven en sus escuelas y ningún hecho educativo puede producirse en un lugar donde se respira miedo”, enfatizó.

Asimismo, Martínez dijo que en Ecuador, en general, se está viviendo en absoluta impunidad y que esta impunidad lesiona la paz social: “aquí la violencia se tolera y se ejerce con la misma impunidad que el Estado la mira, la mira a la distancia, sin sentir que tiene obligaciones y que es garante de nuestros derechos”. En ese sentido, manifestó que la violencia es estructural, cultural y que atraviesa la vida de las mujeres, al punto que ni siquiera las niñas ni las adolescentes están seguras en la escuela.

Finalmente, Sybel Martínez aseveró que cuando el sistema de protección de derechos de niños y mujeres no funciona, el difundir las noticias en medios de comunicación, aún cuando se preferiría llevarlo con reserva, tiene que ver con la falta de debida diligencia y de respuesta por parte de un Estado: “si los niños sobreviven en la escuela y no hay forma de protegerlos, estamos mal y no puede ser posible que las autoridades dejen pasar esto”, dijo.

Por ello, indicó que trasladar los problemas sociales al campo penal no soluciona estos flagelos y que lo que hay que hacer es trabajar en derechos humanos, capacitar a los docentes con herramientas para que se pueda prevenir la violencia en todas sus formas.

