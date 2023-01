NOTICIAS

Fiscalía solicita que se llame a juicio a ex funcionarios de Furukawa por explotación laboral



Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Publicado el 19 de enero de 2023

Ex trabajadores de la empresa Furukawa Plantaciones C.A, el director de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, abogados y abogadas de los y las ex trabajadoras y defensores de derechos humanos realizaron una rueda de prensa el 19 de enero, para informar sobre el avance de la audiencia preparatoria de juicio en el proceso penal en contra de Marcelo A., Ángel S., Adrián H., Hugo Ch. y Paúl B., exfuncionarios de nivel directivo y gerencial de la empresa, además de la persona jurídica Furukawa Plantaciones C. A

Entre el 17 y 18 de enero de 2023, se desarrolló en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, la audiencia preparatoria de juicio, donde la Fiscalía General del Estado presentó su dictamen acusatorio en contra de Marcelo A., Ángel S., Adrián H., Hugo Ch. y Paúl B., exfuncionarios de nivel directivo y gerencial de la empresa, además de la persona jurídica Furukawa Plantaciones C. A. La Fiscalía solicitó que sean llamados a juicio por “presunta” participación en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, en su mayoría contra personas afrodescendientes.

En la audiencia, se presentaron más de 100 elementos para sustentar el dictamen acusatorio como informes de la Defensoría del Pueblo y de Fiscalía, mismos que señalan las condiciones de vida, vivienda y trabajo indigno, precario, inhumano a los que estuvieron sometidos las familias abacaleras en los campos de la empresa Furukawa.

Para dar a conocer los detalles de la audiencia preparatoria de juicio, el 19 de enero de 2023, se realizó una rueda de prensa en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, FGE, en Quito. Alejandro Baño, director de Derechos Humanos de la Fiscalía, reiteró que la presentación del dictamen acusatorio en contra las cinco personas procesadas y de la personería jurídica de Furukawa por el delito de trata de personas, está tipifcado en el artículo 91 del Código Integral Penal.

En la solicitud de llamamiento a juicio de forma técnica, la fiscal del caso que es parte de la fiscalía especializada en delincuencia organizada transnacional e internacional o conocida por sus siglas como Fedoti, estableció claros elementos de convicción que apuntan al cometimiento y a la configuración del delito para acusar a los exfuncionarios de nivel directivo y gerencial de la empresa y a la persona jurídica Furukawa. Entre estos elementos están elementos técnicos, versiones, pericias psicológicas, antropológicas, de género y sociopolíticas, aclaró el abogado Baño.

Según la Fiscalía, tras la audiencia, se busca elevar el debate jurídico de una audiencia evaluación y preparatoria de juicio a una audiencia de juicio en donde, a través de alegatos, se pueda establecer que la trata de personas con fines de explotación constituye un delito grave a los derechos de las personas y su dignidad.

Por su parte, Alejandro Morales, abogado defensor de los y las ex trabajadoras de Furukawa, explicó que el caso llegó a conocimiento de la FGE por medio de otras carteras de Estado como la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Salud, Seguridad Social, que verificaron las condiciones de vida y de trabajo de más de 1200 personas y eso fue importante para que Fiscalía fundamentara su acusación.

En relación a la defensa de las personas procesadas, según Morales, no han negado las condiciones de vida y trabajo precarias, inhumanas y lo que hacen es presentar alegaciones para evadir la responsabilidad penal, que es lo que busca la fiscalía. Morales agregó que el llamado a juicio debe estar bien entendido y que el conjunto de elementos para argumentar la acusación de Fiscalía y el pedido de las víctimas, deben ir en relación con la reparación integral.

Las voces de las familias abacaleras

Juliana Quintero, ex trabajadora de la empresa Furukawa Plantaciones C.A dijo “lo que estamos exigiendo es que se nos repare porque tenemos hijos que necesitan una mejor estabilidad, prepararse, tener mejor futuro y sobre todo, que nos escuchen para que nuestro caso llegue a otras personas que están pasando la misma necesidad que nosotros. Queremos justicia y reparación YA!”.

Segundo Ordóñez, procurador del caso Furukawa, expresó que han sido muy duros los días de audiencia, sobre todo el entender que son víctimas, ver cómo a los abogados les rechazan sus peticiones y cómo ellos son catalogados por la empresa de “invasores, cuando nosotros hemos dado la vida dentro de la empresa, trabajando, luchando, dándoles fortuna. Salen en los medios a decir cuánta cantidad de dinero tiene y ¿por qué tienen esa cantidad de dinero? es por nosotros”.

Ordóñez contó la forma en la que han sido atacados y criminalizados por parte de la defensa de las personas acusadas, por exigir el cumplimiento de sus derechos. “Nosotros no tenemos dinero, pero tenemos unas personas que son tan buenas y caritativas con nosotros, el grupo de abogados que nos están ayudando”.

Según Patricia Carrión, abogada de la Cedhu, en manos de la jueza Susana Sotomayor está el garantizar justicia y la reparación para más de 200 personas, ex trabajadoras y trabajadores de Furukawa. Se espera que en un tiempo estimado de tres a cuatro meses, la jueza presente la resolución mediante la cual se determinará el llamamiento a juicio de las personas procesadas.