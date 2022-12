ENTREVISTAS

Patricia González y Verónica Morejón: «Las liquidaciones se nos mensualizaron, no se nos pagó completo una vez que nos despidieron»

Entrevistan: Verónica Calvopiña y Gabriela Peralta

Texto: Gabriela Peralta

Patricia González y Verónica Morejón, extrabajadoras de Diario El Comercio, en entrevista con Wambra, hablaron sobre la falta de pago oportuno y justo de liquidaciones, indemnizaciones y pensiones por parte del medio, propiedad del magnate mexicano Ángel González.

Al respecto, Patricia González, periodista y, ahora, freelancer, dijo que el medio todavía les adeuda alrededor de dos o tres meses de pago, pero que esto depende porque no a todos les pagan al mismo tiempo: “a nosotros las liquidaciones se nos mensualizaron, no se nos pagó completo una vez que nos despidieron. Por lo menos en mi caso se me mensualizó por once cuotas, pero hay personas que tienen cuotas de hasta tres años o más”, manifestó.

A Patricia González, en el momento que firmó la mediación laboral en el Ministerio del Trabajo, le dijeron que se les iba a mensualizar por la situación económica que atravesaba el medio. Además, a decir de González, este diciembre se cumplen dos años desde que El Comercio comenzó con los atrasos en pagos.

Por otro lado, para Verónica Morejón, persona con discapacidad visual, ha sido mucho más compleja la situación desde que fue despedida del medio: para mí sí es bastante complicado porque no hay trabajo, no quieren personas con alguna discapacidad. Según relató, a ella y a sus compañeros no se les liquidó de la manera adecuada.

Morejón lleva un año y tres meses desempleada. Ella laboró cerca de trece años en el medio, entró como insertadora en el área de posprensa y luego como ayudante de bodega: “Nos dijeron que nos iban a pagar mensualizada la liquidación. Esa era la mediación, y yo pienso que fue una farsa, una estafa. Ahí nos dijeron que si no nos pagaban un mes, nosotros podíamos pedir la totalidad de nuestras liquidaciones, pero no fue así”.

Además, Verónica Morejón contó que fue a la Defensoría del Pueblo junto a otros compañeros con discapacidades, pero que les dijeron que el proceso era el mismo tanto para ellos como para los demás despedidos: “yo he podido conversar con algunos compañeros del medio. Nos resulta bastante difícil porque dependemos de nuestro dinero y trabajo que hicimos en su momento con puntualidad y responsabilidad. Ahora estar suplicando que nos paguen nuestro dinero es bastante difícil”, finalizó.

