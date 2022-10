ENTREVISTAS

Arístides Vara: “1 de cada 3 universitarias ha sido agredida por su pareja o ex pareja y ha sido agredida por otros integrantes de la comunidad universitaria”

Entrevistan: Verónica Calvopiña, Jorge Cano y Gabriela Peralta

Texto: Gabriela Peralta



Publicado 11 de octubre de 2022

Arístides Vara, Docente especialista en investigación científica, en entrevista con Wambra habló sobre la Violencia contra las mujeres: de la evidencia a la prevención. En esa línea, señaló que la violencia contra la mujer es un problema mundial y que, en Ecuador, 60 de cada 100 mujeres han sido agredidas por su pareja o expareja. “Es un porcentaje bastante alto que ubica a Ecuador en el segundo lugar de América del Sur, seguido de Bolivia”, indicó.

Arístides Vara manifestó que, en América del Sur, los países andinos tienen altos niveles de violencia y que eso trae costos para la sociedad. Según un estudio realizado con el proyecto PreViMujer de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional, GIZ, Ecuador pierde aproximadamente 4.3% del Producto Interno Bruto (PIB) cada año, producto de la violencia contra la mujer, ejercida por la pareja o expareja. Asimismo, el investigador señaló que la violencia no solo ocurre en los hogares, sino en otros contextos y espacios. Uno de ellos la universidad. “Las mujeres son agredidas no solo por cualquier integrante de la universidad (compañeros y otros estudiantes), sino también por sus profesores. 1 de cada 3 universitarias ha sido agredida por su pareja o ex pareja y 1 de cada 3 ha sido agredida por otros integrantes de la comunidad universitaria. Hablamos de todos los tipos de violencia, no solo de la violencia físico-sexual, sino también psicológica, acoso sexual y violencia económica que son los más aceptados socialmente o más difícil de percibir como violentos”, dijo.

Arístides Vara también expresó que 7 de cada 10 universitarios justifican la violencia o tienen ideas a favor de la violencia. Por ello, indicó que “la mejor forma de disminuir la violencia es mediante la prevención y las instituciones pueden prevenirla. En el caso de las universidades, nosotros hemos encontrado que las facultades donde menos se capacita sobre estos temas, es donde más violencia hay. Me refiero a las facultades de ingeniería, administración y ciencias de la salud”.

Finalmente, Arístides Vara se refirió a los costos que representa la violencia hacia las mujeres y dijo que en uno de los estudios que realizaron en 2018, sobre los costos y gastos que asume el Gobierno ecuatoriano para atender la violencia contra las mujeres, encontraron que de cada 100 dólares que gasta el Gobierno para atender la violencia, la mitad de ese dinero se está yendo a perseguir al agresor, es decir, para sancionarlo judicialmente o encarcelarlo. El otro tanto estaría dirigido para atender los daños a la salud física de las mujeres agredidas, es decir, gastos hospitalarios. Según lo explicado por Vara, eso significa que menos de un dólar de cada 100 está destinándose a la prevención, es decir, a evitar que la violencia ocurra. “Si no destinamos dinero a la prevención, la violencia va a seguir ocurriendo. Vamos a seguir destinando dinero a atender los daños cuando ya estén implantados, pero no vamos a evitar que haya más mujeres agredidas”.

Mira la entrevista completa aquí: