Militares deberán rendir su versión ante la muerte de la subteniente María José Morillo

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Publicado el 17 de febrero 2023

20 militares deberán rendir sus versiones en la Fiscalía de Orellana, para esclarecer las circunstancias de la muerte de la subteniente María José Morillo Cando. Esta audiencia se da al cumplirse un año y diez meses del fallecimiento de la subteniente, mientras realizaba la evaluación integradora fluvial del curso de perfeccionamiento militar Tigres.

Está previsto que las versiones sean recogidas del 22 de febrero hasta el 03 de marzo. Según la Fundación de Derechos Humanos, Inredh, las versiones de los militares permitirán conocer las causas y los responsables directos e indirectos de lo que ocurrió ese 20 de abril de 2021 con María José Morillo Cando.

María José Morillo Cando se graduó de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro en 2017. Para enero de 2021, viajó a la Escuela de Selva en la provincia de Napo para realizar el curso de perfeccionamiento, pues quería ascender a teniente. Sin embargo, eso no ocurrió debido a que en la prueba final de natación en el río Napo, se enredó con una palizada que bajaba, de la cual no pudo liberarse y falleció.

Su madre, Miroslava Cando, se enteró de la muerte de su hija por un compañero de María José quien la llamó para comunicarle lo sucedido. Las autoridades militares colocaron en la cuenta de Twitter del Ejército una nota de pésame para familiares de la subteniente, sin antes hablar con su madre.

Por ello, en horas de la madrugada del 21 de abril de 2021, familiares de la subteniente acudieron hasta la Escuela para conocer lo sucedido. Su madre denuncia que las autoridades militares llevaron a cabo los protocolos pero sin tomar en cuenta a sus familiares, realizaron la autopsia sin su consentimiento y complicaron la entrega de pertenencias de María José.

Miroslava Cando, madre de María José Morillo y arquitecta de profesión, cuenta que la situación fue difícil para ella y el resto de la familia de la subteniente, pues en esa fecha, la pandemia por covid-19 no se había superado del todo y los toques de queda continuaban. Por lo cual, los militares la trasladaron hasta la ciudad de El Coca para el reconocimiento del cadáver, pero esto no ocurrió: “cuando llegamos hicieron que firmemos documentos de autorización, nos entregaron el cuerpo inerte de mi hija y no pudimos verla hasta que le estaban haciendo los servicios exequiales en la funeraria”.

Para la familia de María José fue una conmoción total saber que su hija había muerto mientras rendía su prueba, no conocían qué procedimientos debían seguir por lo sucedido y decidieron “asumir la noticia con dignidad”.

Con el fin de conocer la verdad y obtener justicia, Miroslava Cando interpuso una demanda por el “presunto delito de homicidio culposo”, el 22 de abril de 2021, en contra de la institución militar en la Fiscalía de El Coca, según información recabada por Fundación Inredh, quienes acompaña el caso.

Rosa Bolaños, asesora legal de la Fundación Inredh, cuenta que el caso de María José se encuentra en investigación previa y los mayores avances que se han dado es el cambio de Fiscalía. Al principio, la causa estuvo en la fiscalía de garantías y personas, unidad encargada de llevar casos de homicidios, asesinatos y otros, pero ahora el caso se encuentra en una fiscalía de género.

Es decir, ahora el análisis del caso va encaminado también a la violencia de género que se vive dentro las Fuerzas Armadas, lo cual para Bolaños, esa es una cuestión positiva. De igual forma, han logrado incidencia internacional y estando cerca del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Fundación de asesoría de Derechos Humanos, Inredh presentó ante la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU, este y otros casos de vulneraciones de derechos que muestran la violencia estructural contra las mujeres en Ecuador.

“Eso nos ha ayudado a que el tema tenga más impacto en lo que está pasando. Después de lo sucedido con María Belén Bernal empezamos a tener toda esta visibilización de casos de maltrato, tortura, incluso, de violencia de género dentro de las filas de la fuerza pública”, dice Bolaños.

La asesora legal, espera que la investigación siga avanzando y que los indicios evidencien la necesidad de protocolos, metodologías y un deber de cuidado por parte de las Fuerzas Armadas. Y superar los tratos machistas dentro de esta institución en donde las mujeres siguen siendo vistas como “un eslabón débil dentro de las Fuerzas Armadas”.

Con todo estos avances, desde la Fiscalía de Orellana, se ha llamado a 20 militares, entre ellos, las personas que estaban a cargo del curso instructor, la brigada, seguridad y quienes debían supervisar el día del ejercicio fluvial en el que estuvo María José. Según Bolaños, el objetivo de la rendición de versiones de estas personas es “cuestionar y tener la verdad procesal de qué sucedió: ¿se cumplieron los protocolos? ¿había un sistema integrado de seguridad? y sobre todo cuestionar ¿Qué metodología se utiliza cuando la mayoría de aspirantes a cursos son mujeres?”.

A través de un comunicado, Inredh expresó que esas versiones permitirán conocer las causas y los responsables directos e indirectos de la muerte de la subteniente. Asimismo, aseguran que los militares ya fueron convocados antes pero no acudieron. De repetirse la situación, cuestionarán ante la Fiscalía, la postura de las Fuerzas Armadas por no colaborar con la investigación y en la necesidad de reformar el “mal llamado ‘espíritu de cuerpo’” en la institución militar.

Por su parte, Miroslava Cando reitera que en enero de 2022, los militares ya fueron llamados a rendir su versión, pero las únicas personas que asistieron pertenecían al personal de tropa o fueron compañeros de María José; los altos mandos no asistieron. La excusa que presentaron fue que estaban en un curso y que podrían rendir su versión a través de zoom. Sin embargo, eso no ocurrió.

Ahora, la madre de la subteniente espera que el proceso no se retrase y para ello, tuvo un acercamiento con el ministro de defensa, Luis Jaramillo, el 13 de diciembre de 2022, para solicitarle que ya no se obstaculice la investigación. Miroslava espera que el proceso avance.