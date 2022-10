ENTREVISTAS

Gina Benavides: “La cárcel en este momento es zona de riesgo, no es zona de rehabilitación”

Entrevista: Verónica Calvopiña, Gabriela Peralta y Jorge Cano

Texto: Gabriela Peralta

Publicado 18 de octubre de 2022



Gina Benavides, ex Defensora del Pueblo encargada, en entrevista con Wambra, habló sobre las competencias de la Defensoría del Pueblo frente a la crisis del sistema carcelario. Al respecto, Gina Benavides señaló que la Defensoría tiene competencias específicas como la promoción, protección y tutela de los derechos de todos los habitantes del país, entre ellas las personas privadas de la libertad y sus familias, más aún cuando en la Constitución se establece que son grupos de atención prioritaria. En esa línea, también indicó que la Defensoría, frente a cualquier tipo de acto que tenga como consecuencia la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante, debe prevenir e intervenir de manera inmediata.

Asimismo, la ex Defensora del Pueblo manifestó que la labor que realizan las y los defensores de derechos humanos en el Ecuador es poco valorada y poco protegida. “Los estándares internacionales dicen que el Estado debe establecer entornos propicios y seguros para la labor que realizan los defensores y los periodistas en este tipo de actividades, cuando justamente están cubriendo hechos que tienen que ver con la defensa de derechos humanos”, dijo. Además, señaló que en relación a periodistas, el Estado tiene una deuda de una política integral en materia de protección a periodistas y agregó que en el país, la protección a defensores no cuenta con una institucionalidad sólida.

Benavides manifestó, además, que el hecho de que hayan masacres significa que hay ineficacia del Estado. “El Estado está incumpliendo con sus funciones. Cada muerte que se da, cada masacre que ocurre es responsabilidad del Estado. El Estado no puede decir que eso es responsabilidad del narcotráfico. El Estado tiene que demostrar que es Estado y que tiene control; esa es su función, si no lo hace, está reconociendo que realmente no tiene capacidad para administrar y para ser Estado”, enfatizó.

Finalmente, Gina Benavides expresó que el hacinamiento carcelario, los megacentros generados hacia afuera, el no contacto con familiares, el cambio de la perspectiva en torno a lo que es la rehabilitación, la falta de personal y el incumplimiento de condiciones sanitarias mínimas crearon un entorno propicio para que den las masacres carcelarias: “La cárcel en este momento es zona de riesgo, no es zona de rehabilitación”.

La entrevista en: