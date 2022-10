ENTREVISTAS

Elizabeth Otavalo: “Será el Estado otra vez el culpable de que no aparezca la verdad”

Entrevistan: Verónica Calvopiña y Gabriela Peralta



Texto: Gabriela Peralta

Publicado 28 de octubre de 2022

Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, en entrevista con Wambra habló sobre la investigación en el femicidio de María Belén al cumplirse 45 días de su muerte. Al respecto, Elizabeth Otavalo dijo que el proceso de investigación ha sido completamente lento, que las instituciones son indolentes y que no hay respuestas de Germán Cáceres, presunto femicida.

“Hoy 45 días del asesinato cruel de mi María Belén y, sin embargo, no tenemos absolutamente nada. Lo que hay en Fiscalía sigue en investigación, versiones y más versiones. La Policía con informes escuetos; se fue a Colombia por 12 días y entregaron a la Fiscalía un informe de una carilla y media, diciendo que en la mañana se levantan a las siete y terminan a las siete de la noche la búsqueda, sin conclusiones, sin recomendaciones”, señaló Otavalo.

La madre de María Belén indicó que desde el primer día que se puso la denuncia por la desaparición de su hija y luego en la búsqueda se notó el espíritu de cuerpo. “Yo creo que la Policía no es que no sabía hacer una planificación de búsqueda o una ruta de tiempo, simplemente no les daba la gana de hacer. Tuvimos que con familiares, con comuneros, con hombres y mujeres, con organizaciones de derechos humanos ser veedores porque los tres primeros días simplemente buscaron más o menos 20 hombres sin equipo técnico de búsqueda, simplemente iban a lugares a tomar sol y después no teníamos ningún resultado”. Esto llevó a Elizabeth a exigir que se haga una planificación, a exigir que se tome una ruta de tiempo. Además, a decir de Elizabeth, recién al quinto día se formó un equipo multidisciplinario con ayuda de otras instituciones: bomberos, Policía Metropolitana y un día el Ejército.

Asimismo, Elizabeth explicó que la Fiscalía abrió otro expediente por fraude procesal porque “se omitieron muchas cosas, se manejó y ocultó evidencia porque desde el primer momento, yo exigí que la Policía lo arrestara y no quiso hacerlo, ¿por qué?, no entiendo. Exigí que la Fiscalía también tome procedimientos y tampoco lo hizo. Entonces, es claramente que existe una complicidad, están tapando algo y ese mal llamado espíritu de cuerpo prevalece ante todo, prevalece ante un asesinato”, enfatizó. En esa línea, también indicó que es evidente la vulneración de derechos que existe en una escuela de formación de policías. “Me atrevo a decir que no solo a mujeres, sino también a hombres, con una capacitación incoherente que no entiendo”.

Por otro lado, Elizabeth dijo que no ha recibido ningún tipo de acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos. “Lo que yo he pedido es por cuenta personal a la CIDH y, afortunadamente, esa es la luz que tengo en el camino”. Según Elizabeth, desde la CIDH ya se pronunciaron y ya se reunió con el secretario y con la secretaria ejecutiva. En poco tiempo tendrán una mesa técnica para plantear una hoja de ruta para crear una Comisión Técnica multidisciplinaria que investigue el femicidio de su hija. “El que María Belén se sume ya no a una estadística, sino que sea el punto de partida para crear esas políticas públicas que respalden, que sean hechas ya para no más violencia, eso es lo que nosotros buscamos. Ya basta de ser un número, ya basta de ser una estadística”.

Finalmente, Elizabeth Otavalo manifestó que han pasado 45 días desde el femicidio de su hija y Josselyn S. es la única arrestada en este proceso; sin embargo, también enfatizó en que ella es una pieza clave en el proceso. Josselyn ha cambiado de abogado tres veces, “ahora tiene un abogado que siempre ha tenido casos de relevancia y espero que las personas que le están ayudando a Josselyn, también le digan que diga la verdad. No sé qué oculta, por qué no lo dice. Tendríamos menos tiempo en la investigación si ella dijera qué pasó la madrugada del 11 de septiembre. Con el silencio no sé qué está pasando, si le están ofreciendo algo o si le están amenazando. Pediremos a Joselyn que diga la verdad”.

A las 2:30 de la tarde de este 28 de octubre, en la Corte Provincial de Pichincha, será la audiencia de apelación de Josselyn Sanchez, donde se resolverá si continúa en prisión preventiva o si sale en libertad. “De ella depende saber la verdad y si la dejan libre, será el Estado quien otra vez será el culpable de que no aparezca la verdad. Yo necesito luces y transparencia para la investigación”.

