ENTREVISTAS

Melissa Moreano: “Sin justicia social no hay conservación, no hay protección del entorno natural”

Entrevista: Verónica Calvopiña

Texto: Gabriela Peralta

Publicado 18 de octubre de 2022

Melissa Moreano, Ecóloga política, geógrafa crítica y profesora en la Universidad Andina Simón Bolívar, en entrevista con Wambra habló sobre el IV Congreso Latinoamericano de Ecología Política, un congreso de alcance regional, cuya temática gira alrededor de los conflictos socioambientales de la relación del ser humano con la naturaleza. Al respecto, Melissa Moreano contó que en América Latina hay múltiples propuestas de cómo configurar una nueva relación o recuperar una nueva relación con el entorno natural que podría ayudar a paliar la crisis ecológica.

Melissa Moreano indicó que el objetivo del congreso es rescatar el pensamiento crítico latinoamericano, recoger y reconocer que en América Latina se produce teoría y conocimiento, tanto en la academia como en los territorios. “Ecuador es cuna de muchos conceptos innovadores dentro de la ecología política. Eso es lo que busca el congreso, reconocer esta historia para pensar el futuro”, dijo.

Además, la Ecóloga expresó que la Constitución ecuatoriana, que se colocó en el 2008, dice que está prohibida la apropiación privada de los servicios ecosistémicos para la venta: “Esa es la prohibición que se quiere manejar en la consulta popular en la pregunta 8, con el fin de que la empresa privada entre a apropiarse de los servicios ecosistémicos y ofertarlos en un mercado que se ha venido desarrollando a la par de las cumbres del clima y con este ambientalismo corporativo que es el que ahorita está presente”.

Por otro lado, Melissa Moreano dijo que desde la ecología política entienden que no puede haber conservación ambiental sin gente, y que la conservación ambiental tiene que estar de la mano de la justicia social: “Sin justicia social no hay conservación, no hay protección del entorno natural”.

Según Moreano, los subsidios a los combustibles fósiles, a rajatabla, visto desde la ecología política, tienen un efecto dañino en el entorno natural porque estimulan su consumo que genera gases de efecto invernadero, contaminación y que mantiene la dependencia del petróleo. Sin embargo, indicó que su retiro abrupto produce sufrimiento social, sobre todo, en la población más vulnerable: “Quitar el subsidio si bien puede disfrazarse o presentarse como una solución ecologista o ambientalista, como produce sufrimiento social, desde la ecología política es inaceptable un retiro abrupto”.

Finalmente, Moreano contó que las actividades del IV Congreso Latinoamericano de Ecología Política se realizarán, del 19 al 21 de octubre de 2022, en la Universidad Andina Simón Bolívar; habrá talleres, ruedas de palabra y mesas plenarias donde 160 compañeros y compañeras de procesos comunitarios aportarán con sus conocimientos para entender y proponer alternativas frente a las crisis ecológicas.

Mira la entrevista completa aquí: