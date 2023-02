NOTICIAS

Agua potable en Esmeraldas, una deuda histórica para las familias



Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Foto: Alcaldía de Esmeraldas

Publicado el 10 de febrero de 2023

La provincia de Esmeraldas vive una situación bastante compleja en relación al servicio de agua desde hace décadas. Las familias deben esperar la lluvia o hacer uso del agua de los ríos que se encuentran contaminados, ya sea por actividades mineras, la presencia de la refinería petrolera, las palmicultoras y otras actividades contaminantes.

Sin embargo, la situación se ha agravado sobre todo en los cantones de Esmeraldas, Rioverde y Atacames, donde la gente lleva alrededor de una semana sufriendo racionamientos, debido a la falta de potabilización del agua. A eso se suma el pésimo servicio y el excesivo costo de las planillas.

Las familias más empobrecidas no cuentan con los recursos suficientes para comprar el agua de los tanqueros que venden entre 8 y 10 metros cúbicos de agua, en valores que van desde los 25 dólares en las zonas urbanas a 40 y 50 dólares, en la ruralidad.

***

Jennifer Cedeño, ciudadana esmeraldeña, cuenta que en el cantón Esmeraldas carecen de un correcto saneamiento de agua. El problema del agua potable es una deuda histórica en el cantón y ha estado relacionada con casos de corrupción. De hecho, en 2015, durante el periodo del ex presidente Rafael Correa se detuvo a Miguel Salvatierra, ex gerente de la empresa de Agua Potable; María Esperanza Galván, ex asambleísta de Alianza País por la provincia de Esmeraldas y a Walter de la Torre Cevallos por hechos de corrupción en Esmeraldas.

Según información del Ministerio de Gobierno de entonces, la ex asambleísta solicitó a nombre del vicepresidente de la República, Lenín Moreno, un monto de 800 mil dólares al señor Miguel Salvatierra, quien reconoció haber entregado una cantidad de dinero similar a la ex asambleísta, usando como intermediario a Walter de la Torre. Tales recursos habrían provenido de una empresa contratista, proveedora de infraestructura en Esmeraldas que tenía un contrato con la empresa de Agua Potable, de la cual, Miguel Salvatierra era gerente, recalca la información del Ministerio de Gobierno.

Según Jennifer Cedeño, las administraciones municipales que han llegado al cantón han prometido dar el servicio de agua, uno de los servicios más básicos. Sin embargo, para las familias esmeraldeñas ha sido una problemática que hasta el 2023 no se ha resuelto. “Es un cuento de nunca acabar, nunca tenemos todos los días agua potable y desde el 2022, hay momentos en que nos quedamos tantos días sin agua que se suspenden las clases”.

Debido a esta problemática, las personas y las familias que están en la posibilidad de construir cisternas, lo hacen para tener una reserva de agua y con eso, subsistir los días en que no cuentan con agua potable. Mientras que, el resto de familias deben acumular agua en tanques u otros recipientes, pero deben tener un control adecuado para evitar enfermedades como el dengue o el paludismo debido a las aguas acumuladas donde proliferan mosquitos.

Nadia Mercado, ciudadana esmeraldeña, dice que el agua llega por horas o hasta un día. En su barrio, la gente tiene que organizarse para acumular el agua y cuenta que el sector donde ella se encuentra, está cerca a la residencia de la actual alcaldesa, Lucía Sosa, quien sí está en la posibilidad de comprar un tanquero, mientras que resto de la población no y eso genera indignación en la ciudadanía esmeraldeña.

Según Mercado, mensualmente las planillas de agua salen en 30 dólares a pesar de que el servicio no es bueno y no siempre hay agua. Así que los días en que no hay agua, las familias que cuentan con 40 o 50 dólares pueden comprar un tanquero que los abastece por cuatro días si los integrantes de la familia no son muchos, pero si las familias son extensas, el agua no rinde.

En consecuencia, las familias que no cuentan con los recursos suficientes para comprar agua, acuden hasta las instalaciones del Cuerpo de Bomberos para abastecerse o usan el agua del río que está contaminada no solo por las actividades mineras, sino por la refinería y otras actividades. Esto genera afectaciones a la salud de las familias, a los niños y niñas, debido a los parásitos y a los componentes contaminantes del río.

A todo esto se suma, que la Empresa Mancomunada de Agua Potable de Esmeraldas, EMAPSE, no cuenta con un buen panorama económico y financiero, según el medio Etiqueta Negra, la empresa no le ha pagada a los trabajadores y la deuda con los proveedores de químicos para la potabilización asciende a 2.6 millones de dólares.

La ciudadanía espera respuestas por lo que está sucediendo con la empresa, mientras que, Nidia Mercado señala que las familias esmeraldeñas tienen esperanza de que el cambio de autoridades en el cantón pueda mejorar la problemática del agua y con ello, todos los hogares puedan contar con este servicio. Demandan que el gobierno central brinde el apoyo necesario al nuevo gobierno local que será presidido por Vicko Villacís, de la Revolución Ciudadana, desde este próximo 14 de mayo de 2023.

“La obra más emblemática es tener servicios básicos”

Janner Quintero, creador del proyecto JQ Sin Olvidar tus raíces, cuenta que actualmente las familias del cantón San Lorenzo obtienen el agua desde pozos y tanques elevados que no es lo mismo que el agua potable. Para ese sistema, las familias hacen uso de bombas de agua, pero muchas veces, el agua sale sucia y al consumirla, genera enfermedades en los niños y niñas. En las escuelas, las clases se suspenden por falta del servicio.

También sucede que en varias ocasiones, algunos barrios pueden pasar semanas sin agua. En otros casos, el agua no llega con fuerza suficiente y las familias deben comprar motores para generar mayor energía y así obtener el líquido vital. Cuando esto sucede, en ciertas ocasiones el Municipio envía tanqueros a los sectores que no cuentan con el servicio, pero si esto no pasa, las familias deben comprar un tanquero que está entre los 40 o 50 dólares o proveerse de botellones de agua.

A su vez, las familias que no cuentan con los recursos para hacer la compra de agua, deben esperar a que haya lluvia y recoger el agua en tanques, baldes u otros recipientes.

Para Quintero, es importante que las nuevas autoridades de San Lorenzo armen un plan urgente para entregar agua de calidad, que se trabaje en cada una de las etapas del cantón para que todas las familias puedan contar con el líquido vital. “Las autoridades van a pensar en obras emblemáticas, pero en este momento, la obra más emblemática es tener servicios básicos para que haya un desarrollo integral en las parroquias, en los cantones y toda la provincia de Esmeraldas”.