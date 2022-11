NOTICIAS

2022: el año más violento para las mujeres en Ecuador

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Publicado el 23 de noviembre de 2022

Fundación Aldea presentó este 23 de noviembre, el mapa de feminicidios en Ecuador, con datos actualizados desde el 01 de enero hasta el 15 de noviembre de 2022, donde se registran 272 muertes violentas de mujeres por razones de género. Dentro de esta cifra están incluidos 8 trans feminicidios y 157 feminicidios por delincuencia organizada.

Las provincias que registran las cifras más altas de violencia contra las mujeres son Guayas, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Santo Domingo, Azuay y Cañar. De los 272 feminicidios registrados hasta el 15 de noviembre, se detalla que 109 corresponden a mujeres que eran madres, 9 mujeres estaban embarazada. También se registra un total de 196 niños, niñas y adolescentes que quedaron en la orfandad solo en 2022.

Andrea Quijije García, activista feministas del movimiento de mujeres de Ecuador y coordinadora del movimiento de mujeres por la justicia, dice que “hemos vivido momentos muy críticos, las cifras han subido de una manera terrible”.

Haciendo una comparación de las cifras presentadas por la Fundación Aldea, vemos que al culminar el 2020 Ecuador cerró el año con 118 femicidios, con una tendencia de un feminicidio cada 72 horas. El 2021 fue calificado por las organizaciones, como el año más letal para las mujeres registrando 197 muertes violentas por razones de género; es decir, una mujer era asesinada cada 44 horas por razones de género. Sin embargo, en este 2022, las cifras se incrementaron y cada 28 horas, una mujer es víctima de feminicidio.

Según Quiije, la situación se ha agravado porque no existe una política de Estado que dé respuesta a las demandas que las mujeres han presentado. “Cada que pasa el tiempo nos vemos afectadas por esa insensibilidad y forma de trabajar de los organismos que debían darnos protección a nosotras. No existe un protocolo de atención para las víctimas de violencia, ni personal especializado en los espacios de atención de mujeres víctimas de violencia”, agregó la activista de la provincia de Manabí.

Los cuerpos de las mujeres como un botín de guerra

En el mapa de actualización presentado por la Fundación Aldea se refleja que el 70% de las mujeres víctimas de feminicidio han sido asesinadas con armas de fuego, el 11% con arma blanca, el 9% con otro tipo de armas, el 5% con las manos y el 5% no se conoce la forma en que se produjo el asesinato. Para Quijije, los cuerpos de las mujeres están siendo “un botín de guerra. Estamos viviendo una guerra interna en el país que ha afectado mayoritariamente a las mujeres”. La activista cuenta que en los lugares donde las mujeres se desarrollan no hay controles, pues en los espacios de encuentro que generan, el punto de conversación es que al salir de sus casas no saben si regresarán vivas, “están con las llaves en sus manos, del celular pendiente, cuando van por la calle y si hay una moto detrás piensan que las van a matar, no hay tranquilidad en el espacio público”.

La crisis de seguridad que atraviesa el país alteran el estado emocional y psicológico de las mujeres, lo que genera que no puedan rendir en su espacio laboral, en el hogar, en las relaciones interpersonales, explica Quijije.

A todo esto se suma que, ocho mujeres de las 272 asesinadas en lo que va del 2022, contaban con boletas de auxilio y eso demuestra para Andrea Quijije, que “las boletas de auxilio no garantizan que no te violen, te desaparezcan. El gobierno nacional debe plantear estrategias reales, concretas para la atención en los espacios judiciales”.

Poco presupuesto para la violencia de género

El presidente Guillermo Lasso anunció el pasado 11 de octubre de 2022, que la Secretaría de Derechos Humanos pasaría a ser un Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos; sin embargo, las organizaciones de mujeres y feminista, al igual que, la Asamblea Nacional mencionan que no hay el presupuesto suficiente.

La asambleísta por UNES, Mónica Palacios, durante la sesión 140 en la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, dijo “no hay presupuesto para el Ministerio de la Mujer que prometió el presidente Guillermo Lasso y esa es otra mentira de este gobierno del encuentro”. En complemento, la presidenta de la comisión, Mireya Pazmiño mostró que se destinó un presupuesto de 18 millones de dólares para la Secretaría de Derechos Humanos y que hubo una reducción de 6 millones, mismo que no se está ejecutando.

Por su parte, Quijije dice “el presidente debe cumplir con lo que prometió, no solo con el Ministerio sino con el registro único de femicidios, la implementación de política pública, incrementar el presupuesto para la erradicación de la violencia”. Acotó que desde las organizaciones de mujeres y feministas no quieren que el Ejecutivo ponga en los cargos del Ministerio “a sus amigos provida, si es así, no queremos ministerio, porque necesitamos que la misión unica y principal sea implementar politicas transversales de género que puedan aplicarse a los territorios”.

Mujeres organizadas frente a la violencia

Andrea Quijije dice que desde la provincia de Manabí se han reunido varias organizaciones de mujeres para establecer rutas de atención y trabajar en un “Código Integral Penal con enfoque de género y normas que nos garanticen el acceso y ejercicio pleno de la justicia”, basada en el modelo de la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas. Este trabajo se ha extendido hasta algunas provincias de la Amazonía y Sierra, por lo que se espera que se extienda a todo el territorio ecuatoriano.

Dentro del trabajo que están realizando las organizaciones de mujeres analizan la posibilidad de que el feminicidio sea incorporado al COIP como la responsabilidad que tiene el Estado por las muertes de las mujeres.