Alberto Acosta: “Las actividades extractivistas que en esencia son las portadoras de violencia y de corrupción”

Entrevistan: Verónica Calvopiña y Jorge Cano

El ex presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, mencionó que el país desde su constitución como república, está atado a lógicas extractivistas, siendo una país- producto. Si bien sobresale la minería y el petróleo, también hay otras industrias como el monocultivo, el maderero, pesquero, que “son formas de explotación brutal de la naturaleza que luego son exportados prácticamente sin ningún procesamiento”.

Los problemas ligados al extractivismo crea conflictos no solo en las comunidades aledañas, sino en el ámbito político o cultural del país. Así, el extractivismo se consolida en tres puntos: en lo económico se consolidan economías rentistas, donde los países y algunos empresarios viven de las rentas que genera esta explotación. Un segundo punto es el clientelismo, donde varios sectores “se disputan a dentalladas esos réditos de la naturaleza”, que son lógicas rentistas y no que buscan con garantizar derechos. Y el último punto, gobiernos autoritarios donde “la violencia y la corrupción parecen que son una condición necesaria” para que existan. Esta corrupción señaló no solo está en las empresas estatales sino también en las privadas.

La violencia del extractivismo también se mira en los asesinatos a líderes indígenas como el de Eduardo Mendúa o José Tendetza. Según Acosta, el extractivismo se impone de esta manera, pero también con dádivas para romper el tejido social. Por lo que aseguró: Necesitamos unas estrategias de transición para irnos liberando de estas actividades extractivistas que en esencia son las portadoras de violencia y corrupción”.

La entrevista