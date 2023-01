NOTICIAS

Ampliar la vía Mitad del Mundo-Río Blanco

¿Una solución para la movilidad en el Chocó Andino y en Pichincha?



Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Foto: Cortesía ZEM COMUNICACIÓN

Publicado el 11 de enero de 2023

En Ecuador, el próximo 05 de febrero, se escogen a más de 5 mil nuevas dignidades entre estos, 221 alcaldes, 23 prefectos y viceprefectos, 864 concejales urbanos, 443 rurales, 4109 vocales de juntas parroquiales y 7 integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Para ello, las y las candidatas a perfectas comparecieron en un debate para tratar temas de importancia para la ciudadanía de cada provincia. En la provincia de Pichincha, el debate por la Prefectura se realizó el domingo 08 de enero, donde las y los candidatos tuvieron que presentar sus propuestas basadas en cuatro ejes temáticos: seguridad y convivencia ciudadana, economía, reactivación económica y movilidad, medioambiente y administración y gestión.

En relación al tema de movilidad, varios candidatos propusieron la ampliación de la vía Mitad del Mundo- Río Blanco, antes conocida como Calacalí-La Independencia, ubicada al noroccidente de Pichincha; una zona amenazada por la minería metálica. A lo que Inty Arcos, coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino, se pronuncia.

***

Economía y movilidad están entre los temas que preocupan a la ciudadanía de la provincia de Pichincha. Por ello, este fue uno de los cuatro ejes temáticos que se incluyeron en el debate realizado por el Consejo Nacional Electoral con los y las candidatas a la prefectura de Pichincha. Concretamente, la pregunta sobre movilidad fue: “El parque automotor privado en la provincia aumenta de manera considerable, mientras que, la transportación pública es minoritaria. Diariamente, por la autopista General Rumiñahui circulan 72 mil vehículos privados, frente a 600 unidades de transporte público ¿Cuál es el plan maestro de movilidad masiva y pública al interior de la provincia?»



Frente a esta interrogante, el candidato Eduardo del Pozo del partido oficialista Creo, aseguró que la actual prefecta Paola Pabón ha abandonado las vías y carreteras de la provincia e hizo especial énfasis en la vía Calacalí-La independencia, que atraviesa la zona núcleo de la Reserva de Biosfera del Chocó Andino. Según el candidato, lo único que se ha hecho con la vía es cambiar su nombre por: Mitad del Mundo-Río Blanco. Además, comentó que esta vía está “llena de baches, de desatención, peligro en todos los sectores”.

En consecuencia, aseguró que tienen un plan de reactivación para ampliar la vía a cuatro kilómetros y construir una vía que va desde la sexta hacia Pedro Vicente Maldonado, lo que acercará más a Pichincha con la provincia de Esmeraldas.

Por su parte, el candidato Jacinto Espinoza del movimiento Amigo, dijo que actualizará los estudios de ampliación de dos a cuatro carriles de la vía Mitad del Mundo-Río Blanco; con eso aseguró: “vamos a generar nuevas fuentes de trabajo, potencializar el turismo y el tema de producción para dar una solución definitiva a la problemática que tenemos en la vía de la muerte”.

Inty Arcos, coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino se pronunció en relación a lo dicho por los candidatos y recalcó que de principio se encuentra “decepcionado de los candidatos que piensan en solo hacer vías, sin respetar la naturaleza ni los procesos ecológicos. El patrimonio natural y cultural que, una vez que se impacta y se destruye, ya no se puede arreglar. Lastimosamente los políticos piensan que solamente en hacer infraestructura. No es solamente abrir carreteras porque las consecuencias no son solo a la naturaleza, sino también económicas”.

Según Arcos, la ampliación de la carretera traería como consecuencia que el Chocó Andino pierda la categoría de Séptima Reserva de Biosfera, porque la UNESCO observaría la destrucción que se generaría y eso sería un despropósito. Para Inti Arcos, los candidatos lanzan esas propuestas desde la falta de conocimiento, pues las obras de infraestructura mal planificadas destruirían el patrimonio natural y cultural ya que, causaría el aislamiento de especies de plantas y los animales tenderán a desaparecer.

En cuanto a los problemas de vialidad, Arcos señala que por la actual vía Calacalí- La Independencia, los vehículos que circulan por la zona a altos niveles de velocidad no tienen cuidado con las especies y que en varias ocasiones, atropellan no solo personas sino a osos andinos u otros animales silvestres como venados, raposas, tigrillos y otros felinos en peligro de extinción.

A todo esto se suma, el tráfico vehicular en la zona, sobre todo en los días festivos y feriados donde los y las pichinchanas bajan a la región Costa. Según Arcos, el mayor problema de tráfico se da en la zona de Nanegalito y Los Bancos, pero no se ha dado solución. Por lo que, para él es necesario la implementación de pasos laterales, puentes o túneles para dejar libres espacios sobre la montaña y la creación de una ecoruta, pensada para que la fauna silvestre no se vea afectada y puedan desplazarse de un lado a otro sin mayo riesgo. Esta sería una propuesta necesaria, antes de pensar en las ampliaciones, dice.

Inty Arcos señala que por parte de los y las candidatas no ha habido un acercamiento profundo con la gente de la zona de la mancomunidad del Chocó ni con los técnicos que manejan temas ambientales, sociales o viales para buscar una solución al tema de vialidad o con relación a la vía Mitad del Mundo-Río Blanco. Arcos destaca que la actual Prefecta y ahora candidata para la reelección, Paola Pabón, ha visitado la zona al igual que el candidato Guillermo Churuchumbi; sin embargo, no conoce si otros candidatos o candidatas han hecho acercamientos con la ciudadanía.

¿La ampliación de la vía es una amenaza más a la Mancomunidad del Chocó?

La Mancomunidad del Chocó Andino, ubicada en el noroccidente de la provincia de Pichincha que comprende las parroquias de: Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto esta amenaza por la minería metálica. Defensores y defensoras han emprendido una larga lucha para la defensa de esos territorios.

En 2022, la mancomunidad, junto con activistas del Colectivo Quito Sin Minería recolectaron firmas para llamar a una consulta popular para saber si la ciudadanía de Quito estaba o no de acuerdo con la minería en el Chocó Andino. Sin embargo, las firmas recolectadas no fueron validadas por el Consejo Nacional Electoral para el llamado a consulta, por lo cual, aún no se realiza.

“La minería es uno de los temas más importantes en cuanto a amenaza a la biodiversidad, formas de vida y al tejido social del territorio de las 64 comunidades y 7 parroquias. Uno piensa mal, ¿para quién es esta infraestructura (vía Mitad del Mundo-Río Blanco)? ¿Será para qué nuestros hijos vayan a estudiar? ¿salgan nuestros productos o será una forma de facilitarle las cosas a la gran empresa minera que tienen intereses sobre el territorio de la reserva de biosfera y sobre el área de conservación y uso sostenible?. Es una pregunta que salta a la vista cuando los candidatos a prefectos lanzan estas propuestas”, cuestiona Inty Arcos, en relación a lo amenazada que está la zona y la ampliación de la vía Calacalí-La Independencia.

En consecuencia, el 27 de enero de 2023, en el salón azul de la Universidad San Francisco de Quito, la Mancomunidad del Chocó, Bosque Modelo y el colectivo Quito sin Minería tendrán un debate con los y las candidatas a la prefectura y alcaldía para interpelarlos en los temas relacionados a medio ambiente, minería, los impactos del mal manejo de la basura en la reserva, las aguas contaminadas en los ríos Guayllabamba y Esmeraldas, la cacería ilegal, pesca ilegal y otras afectaciones.

Después del debate, la Mancomunidad presentará a los y candidatas un documento para que lo lean, firmen y se comprometan con el patrimonio natural y cultural de Pichincha.