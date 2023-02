NOTICIAS

Ola Bini: “He sido declarado inocente de cualquier acción ilegal”

Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Publicado el 01 de febrero de 2023

El activista digital sueco, Ola Bini, fue declarado inocente por unanimidad la noche del 31 de enero de 2023. El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha ratificó el estado de inocencia del activista y dejó sin efecto las medidas cautelares dispuestas en su contra en la causa que se inició en 2019, durante el gobierno del ex presidente Lenin Moreno.

Ola Bini tomará acciones en contra del Estado ecuatoriano por las múltiples vulneraciones a sus derechos humanos.

***

“¡Ganamos! He sido declarado inocente de cualquier acción ilegal por un tribunal unánime de jueces. Mucho más por venir: esta es una victoria muy importante, pero aún no ha terminado todo”, escribió Ola Bini a través de twitter después que el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha confirmara su inocencia. También en un video difundido en redes, señaló que: “esta es la primera vez que la justicia en Ecuador discute sobre seguridad informática”.

El 11 de abril de 2019, el ex presidente del Ecuador, Lenín Moreno, retiró el asilo político a Julian Assange, activista de internet, programador y fundador de Wikileaks, quien se refugiaba en la Embajada de Ecuador en Londres. Horas más tarde, ese mismo día, en Ecuador Ola Bini fue detenido bajo la acusación de espionaje y hackeo al gobierno ecuatoriano, cuando pretendía viajar a Japón, un viaje que ya tenía planificado desde hace varios meses. La captura de Bini se hizo tras una supuesta llamada de un ciudadano identificado como “Marco”, quien llamó a la línea telefónica 1800-delito y acusó al informático.

Después de la detención de Bini, la ministra de gobierno de aquel entonces, María Paula Romo, a través de una rueda de prensa, aseguró que en Ecuador vive uno de los integrantes claves de Wikileaks, que además era muy cercano a Julian Assange, refiriéndose al activista digital. La ex ministra de gobierno agregó: “tenemos evidencias suficientes de que ha estado colaborando con los intentos de desestabilización en contra del gobierno”.

Inicialmente a Bini se lo acusó del delito de Ataque a la integridad de sistemas informáticos, según el artículo 232 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano. Sin embargo, la Fiscalía no pudo probar este delito y reformuló los cargos en contra de Bini por el delito de acceso no consentido a un sistema informático, establecido en el artículo 234 del COIP.

Bini enfrentó setenta días en prisión, tras los cuales, recuperó su libertad, pero se le prohibió la salida del país, debía presentarse constantemente a fiscalía y se encontraba vigilado. Tanto así que, a pocos días de cumplir tres años de su detención, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional allanaron las oficinas del Centro de Autonomía Digital, una organización que desarrolla Software Libre y herramientas para comunicaciones seguras, presidida por Ola Bini.

A todo esto se suma, las irregularidades en el caso, las más de 40 horas de audiencias a las que tuvo que enfrentarse durante este tiempo. Finalmente, el 31 de enero de 2023, se reinstaló la audiencia de juzgamiento contra el activista sueco. Durante el proceso, la defensa de Bini explicó cómo sus derechos humanos fueron vulnerados.

Carlos Soria Ávila, parte del equipo legal de Ola Bin,i dijo que durante la audiencia, se expuso al Tribunal de Garantías Penales de Pichincha las más de 100 violaciones al debido proceso y a los derechos humanos del activista. Asimismo, expuso la preocupación de más de 100 organizaciones nacionales e internacionales como Amnistía Internacional, ONU, Human Rights Watch, por el desarrollo de este caso.

Según Soria, los argumentos y pruebas entregadas por la defensa fueron muy contundentes y encaminaron al Tribunal a que falle de forma unánime y ratifique la inocencia de Ola Bini. El Tribunal también hizo un llamado de atención a la Fiscalía General del Estado por no haber presentado ningún tipo de prueba que conduzca al cometimiento de un delito. Es decir, no solo se declaró que el activista no es responsable de un delito, sino que no existe un delito.

Por ello, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha ratificó el estado de inocencia de Bini y dejó sin efecto todas las medidas cautelares dispuestas en su contra. Se espera el envío de los oficios para comunicar a todas las instituciones que sobre Bini no pesa ninguna medida.

En los próximos días, según el abogado Carlos Soria, todas las personas involucradas en la vejación y violación de derechos de Ola Bini deberán responder, ya que, el activista planteará acciones en contra del Estado ecuatoriano, las mismas que deberán ser replicadas en contra de los funcionarios públicos que en aquel momento lo acusaron.

“Esta es la primera sentencia que reivindica el trabajo de los actores que se dedican al tema tecnológico y no criminalizarlos como se intentó hacerlo en el gobierno de Lenin Moreno. Nosotros como sociedad y Estado debemos precautelar los derechos de todas estas personas; técnicos informáticos que hacen posible el ejercicio de derechos informáticos”, dice Carlos Soria.

Organizaciones de DDHH se pronuncian

El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, Pedro Vaca, a través de twitter, escribió: “registro y saludo esta decisión de la justicia ecuatoriana que declara la inocencia del programador Ola Bini. La defensa y promoción de la privacidad de las personas en internet pasa por las garantías del Estado de Derecho para que técnicamente sea posible”.

Amnistía Internacional de Sverige (Suecia) dijo: “¡La decisión de liberar a Ola Bini es una victoria tanto para la justicia como para todos aquellos que defienden los derechos digitales y la integridad personal!”.

Erika Guevara, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, también expresó: “Celebramos que el defensor de derechos digitales @olabini ha sido declarado inocente por un tribunal en #Ecuador, luego de 4 años de una persecución y criminalización injusta. Se hizo justicia para #OlaBini y para la libertad de expresión y los #DDHH digitales”.

Por su parte, el presidente de la Conaie, Leónidas Iza, dijo que tras la detención injusta de Ola Bini en 2019, “María Paula Romo y Lenin Moreno deberán responder por ser los responsables políticos de esta terrible persecución y por tanto daño hecho al Ecuador y a los DDHH”.

El Centro de Documentación en Derechos Humanos escribió “celebramos la ratificación del estado de inocencia de Ola Bini, defensor de derechos digitales, por el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, luego de 45 meses de hostigamiento estatal”.