Trabajadores rechazan comisión propuesta por el gobierno de Lasso para reformar el IESS



Por: Mishell Mantuano @MishellMantuan2

Foto: CEOSL

Publicado el 23 de enero de 2023

Trabajadores, organizaciones sociales, personas jubiladas, pensionistas participaron en una gran movilización nacional en defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, el pasado 19 de enero, frente a las supuestas pretensiones del gobierno y de las autoridades del IESS, para incrementar los años de jubilación, los aportes y de reducir las pensiones jubilares.

Por su parte, el gobierno ha formado una comisión ciudadana presidida por Augusto de la Torre, ex gerente del Banco Central, quien en conjunto con un grupo de ciudadanos representativos del país, en especial jóvenes, deberán estudiar la realidad de la seguridad social y en un plazo de cuatro meses, presentar sus recomendaciones para mejorar la Seguridad Social. Con ello, se dará un cambio al IESS, pero eso no significará su privatización, aseguró el primer mandatario.

Mesías Tatamuez, presidente nacional de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores, Cedocut y dirigente nacional del Frente Unitario de Trabajadora, FUT, dijo que la marcha pacífica del 19 de enero fue para defender la seguridad social, el empleo, la salud; así como para denunciar la falta de medicamentos en los hospitales y centros de salud y para exigirle al gobierno nacional que pague los más de 24 mil millones de dólares que le adeuda a la seguridad social.

De igual forma, la movilización se desarrolló para decirle al presidente que las áreas estratégicas del país no están a la venta; entre ellas el Banco del Pacífico, las eléctricas y empresas telefónicas. “El gobierno se ha dedicado a desprestigiar lo público y decir que no sirve”, mencionó el dirigente.

Según Tatamuez, otro de los motivos de la movilización es porque tampoco cuentan con un representante en la dirección del IESS, pues rechazan que el señor Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Ecuador, CUT, haya sido calificado por la Superintendencia de Bancos en 2022, como vocal de las personas afiliadas ante el Consejo Directivo del IESS.

Tras la preocupación de los y las trabajadoras, organizaciones sociales, personas jubiladas, pensionistas, el presidente Guillermo Lasso anunció en una entrevista televisiva, que no habrá privatización del IESS. Lasso explicó que semanas atrás, su gobierno creó una comisión que presentará recomendaciones sobre la realidad del Instituto de Seguridad Social en un tiempo de cuatro meses. Esta comisión está presidida por Augusto de la Torre, ex presidente y gerente del Banco Central, entre 1993 y 1996; funcionario del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y ex asesor económico de Lenín Moreno.

Tatamuez dijo que Augusto de la Torre plantea el aumento de los años de jubilación e incrementar los aportes jubilares. De la Torre sostiene la tesis de que el seguro social está en quiebra, cuando no es así, el seguro social está mal administrado, aseguró el sindicalista.

El presidente de la Cedocut también señaló que dentro del presupuesto nacional del Estado, el presidente no ha destinado ningún monto para el pago de la deuda con el IESS, por eso le decimos: “el seguro no es del gobierno, es de los afiliados, jubilados y de los campesinos. Por eso rechazamos esa comisión y no la reconocemos”.

De hecho, las organizaciones de trabajadores se han movilizado constantemente y se han reunido con el presidente Guillermo Lasso y otras autoridades para presentar propuestas de reformas laborales y a la seguridad social para jubilados, trabajadores y afiliados. Desde el 2018, el Frente Unitario de Trabajadores, la Confederación Nacional de Jubilados, la Confederación Nacional de Servidores Públicos, el Frente Popular y la Comisión Nacional Anticorrupción empezaron a trabajar en el proyecto “El IESS que queremos” donde plantean algunas resoluciones y propuestas como una auditoría integral del IESS y del BIESS; así como la elección democrática de los representantes del Consejo Directivo del IESS; el incremento de impuestos a las empresas que tienen más ingresos en el país, entre otras propuestas. Todo esto, para defender la seguridad social; sin embargo, no ha habido respuesta por parte del gobierno.

Frente a ello, el FUT se declara en acciones legales permanentes para la defensa del IESS. También seguirán realizando plantones, movilizaciones por un empleo digno y adecuado, por la salud y la no privatización de las empresas estratégicas.